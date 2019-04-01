Ekrem İmamoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor. Bir hata varsa lehimize ya da aleyhimize bunu paylaşırız" dedi. Ekrem İmamoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu, "Gururla söyleyebilirim ki ıslak imzalı tüm tutanaklar elimizde ve bunlar üzerinde değerlendirmeler devam ediyor. Bir hata varsa lehimize ya da aleyhimize bunu paylaşırız" dedi.

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