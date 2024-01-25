Ekrem Hamidiye suyu batırınca damacana suya para yetmez oldu! Rekor zam geldi

Yeni yılın gelmesiyle birlikte zam haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. İstanbul’da son olarak 19 litrelik damacana suya rekor zam geldi. İşte, maliyet neden gösterilerek yapılan su zammının detayları…

İstanbul’da damacana suya rekor zam geldi. Başta akaryakıt olacak şekilde maliyet artışını neden gösteren üreticiler, su fiyatlarını 100 liraya kadar çıkardı.

Yüzde 113 zam geldi

Kentte genel seçimden önce 46.90 TL’ye satılan 19 litrelik damacana su, seçim sonrası maliyet artışlarının etkisi ile 76 liraya yükselmişti. Yılbaşından hemen sonraki hafta 89.90 liraya ulaşan su fiyatları, akaryakıt zamları da eklenince 99.99 lira oldu. Böylece seçimden bu zamana dek damacana suya %113 zam gelmiş oldu. 4 kişilik bir ailenin damacana su için aylık ortalama gideri ise 750 liraya yükseldi. Birkaç yıl öncesinde yarım litrelik pet şişe sular 2 liraya satılırken, bugün evde içilen bir bardak suyun maliyeti 1.05 TL olmuş oldu.

Su fiyatlarındaki artışın nedeni olarak maliyetlerdeki artışı gösteren Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, “Fiyatlardaki yükselişin başlıca sebepleri dağıtım ve nakliye maliyetlerindeki artışlar, hammadde ve girdi maliyetleridir. Sektörümüzde yoğun bir rekabet var. Kimse mecbur kalmadıkça zam yapmamaya çalışıyor” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Gazoz Su Şerbet Boza Turşu ve Sirke İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Turan Akkaya da şu ifadelere yer verdi:

“Dolar arttıkça bu fiyatlar da artacaktır. Maliyetler o kadar hızlı değişiyor ki biz de fiyat tutturamıyoruz. Ama bunun yanı sıra fırsatçılık da var. Biz odamıza kayıtlı olanlara fiyat tarifesi çıkarıyorduk ama bize bağlı olmayıp ticaret odasına bağlı olanlar tarifeye uymayınca düzen bozuldu. Sektörde herkesi kapsayacak bir tarife şart.”

Şişli'de damacana su satan Murat D. ise şunları söyledi:

“Biz müşteriye ulaşmak için merkezi yerlerde depo ve dükkân tutuyoruz, kiralar çok yüksek. Geçen yıl 5 bin lira olan kiram mahkeme kararı ile 14 bin lira oldu. Mecbur kalıyoruz zam yapmaya.”

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi