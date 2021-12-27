Ekrem geldi olan İstanbulluya oldu

Göreve geldiği günden beri icraatlarından çok skandallarıyla gündeme gelen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde verdiği her sözün üzerine yattı. Ulaşımdan sağlığa, ucuz gıdadan kültür sanata, öğrenci burslarından sporcu teşvikine kadar geniş bir yelpazede vaatte bulunan İmamoğlu, seçimlerin üzerinden 3 yıllık bir süre geçmesine rağmen sıfırdan başlayıp bitirebildiği tek bir projesi olmadığı gibi verdiği sözleri de unuttu.

Ne dediyse yapmadı

Seçimden önce, “İstanbullu sağlıkta rahat edecek” diyen İmamoğlu, “40 semte 40 doğumevi”, “10 çocuk sağlığı merkezi”, “20 kadın sağlığı tarama merkezi”, “3 ağız ve diş sağlığı merkezi”, “5 işçi sağlığı ve mesleki hastalıklar tıp merkezi”, “4 bağımlılıkla mücadele birimi ve rehabilitasyon merkezi”, 14 Aile Danışma Merkezi” ve “16 Psikolojik Danışma Merkezi” vaadi ile ilgili herhangi bir çalışma yürütmedi.

Öğrenciyi kandırdı

İmamoğlu, 1 milyon 855 bin öğrenciye destek sözü verdiği halde, 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen yardımdan sadece 63 bin 192 öğrenci yararlandı. “İstanbul Küresel Kent Akademisi”, “İstanbul İstatistik Ofisi”, “Kent Enstitüleri”, “Dünya Dilleri Merkezi”, “Lösemili Çocuklar Okulu” ve “Saraçhane Gençlik Kütüphanesi” vaatleri ise havada kaldı.

Vatandaşı yürüttü

“İstanbul’da spor yaşamın merkezinde olacak” sözünü veren CHP’li İmamoğlu’nun, “30 yüzme havuzu”, “30 kapalı spor salonu”, “İBB e-spor kulübü ve merkezi” projesi arada kaynadı. Yürüdükçe kazandıran, “Yürü be İstanbul” projesi bozulan toplu ulaşım araçları nedeniyle kısmen gerçekleşirken, vatandaşların kazancı merak konusu oldu.

Engelliler unutuldu

İmamoğlu’nun, “Engelliler için 10 Yeni Gündüz Bakım Evi”, “Yaşam Becerileri Öğrenme Köyü”, yaşlılar için ise, “5 Alzheimer Gündüz Bakım Evi” ile “10 yeni huzurevi” ve her ilçeye bir “Sosyalleşme Merkezi” ile ilgili sözleri tutulmadı. “150 mahalleye 150 kreş” projesini acil şekilde hayata geçireceği vaadinde bulunan Ekrem, 3 yılda yalnızca 12 kreş açarken, önceki yönetim tarafından yapılan 20 kreşi sahiplenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kültür-sanat geriledi

“Kültür sanat merkezi olmayan ilçe kalmayacak, İstanbul kültür ve sanat başkenti olacak” diyen İmamoğlu’nun bu vaadi de fos çıktı. “12 yeni şehir tiyatrosu ve gezici tiyatrolar”, “Metro-Vapur-Tren’de Sanat”, “Beyoğlu ve Galata Kültür-Sanat Turizm Projesi”, “İstanbul Kültür Sanat Meclisi”, “Hafızam İstanbul: Kent Tarihi Açık Hava Müzesi” ve 15 yeni müze gibi projeler arada kaynadı. Turizmde dünyada ilk 3 iddiası boş vat olarak kaldı.

Yeşil gitti, LGBTİ geldi

İstanbul’un yeniden yeşile kavuşacağını vadeden İmamoğlu, “20 milyon metrekare yeşil alan” ve “70 km’lik yaşam koridoru”, “Anadolu Bölge Parkı”, “Bilge Ağaç”, “Mahalle Cep Parkları” projelerini gerçekleştirmediği gibi mega kente nefes olan Dikey Bahçeleri sulama ve bakım giderleri bahanesiyle kaldırdı. İmamoğlu’nun yol duvarlarını LGBTİ paçavralarını andıran renklere boyaması dikkatlerden kaçmadı.

Ucuz gıda yalan oldu

Vatandaşların ucuz gıdayla buluşacağını söyleyen İmamoğlu’nun, “Organize Hayvancılık Bölgeleri”, “Üreticiden Tüketiciye Gıda Zinciri”, “Kent Tarımı” gibi vaatleri kâğıt üstünde kalırken, kısmen hayata geçen “Halk Süt” projesinde ise usulsüzlük tespit edildi.

Su zammı inadı

İstanbul’da yoksulluğu bitireceğini söyleyen Ekrem, 44 bin yandaşı işe alırken, “Yoksullara 2020 TL’ye kadar yardım” sözünü unuttu. Konutlara yüzde 50’ye kadar indirimli su vaadinin aksine göreve geldikten İSKİ faturalarına defalarca zam girişiminde bulundu. İnsani Su Kullanım Hakkını bile kaldıran İmamoğlu’nun %88’lere ulaşan zam girişimleri İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakının oylarıyla engellendi.

Toplu ulaşım lüks

“Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak” diyerek göreve gelen İmamoğlu, İETT ücretlerine toplamda %111’lik fahiş zam yaptı. Mega kentin trafiğini kördüğüme çeviren İmamoğlu, yeni ulaşım araçlarını hizmete sokmadığı gibi mevcut araçları da çalışmaz hale getirdi. Metro ve tramvay istasyonlarının asansörleri ile yürüyen merdivenleri devre dışı kalırken İETT otobüsleri ise yollarda kaldı. Metrobüsler yanarak, İstanbullunun hayatını tehlikeye attı.

Paralar reklama aktı

Müteahhit kökenli İmamoğlu’nun henüz sıfırdan başlayıp teslim ettiği bir tek konut bile yok. Olmayan hizmetlerin tanıtımı için 849 milyon TL bütçe ayırırken, sosyal konut projeleri için sadece 12 milyon ödenek tahsis etti. Kentsel dönüşüm bütçesi ise 492 milyonla reklamın gerisinde kaldı.

Hayvanları itlaf etti

İstanbul’da yaşayan her canlının hakkını koruyacağını iddia eden İmamoğlu ne bir barınak ne de herhangi bir rehabilitasyon merkezi açmazken, Adalarda satın aldığı atların 860’ını kayıp etti. Barınaklardaki köpekler ise bakımsızlık sebebiyle telef oldu.