Ekrem atar yalanı varsa inananı! 1.9 milyon üyeli CHP'ye 15 milyon şamarı

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündem belirlemeye devam ediyor.

Programa dikkat çeken yorumlarıyla katkıda bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, 1.9 milyon üyesi olan CHP'ye "15 milyon şamarı"nı çarptı.

Ali İhsan Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bugün bu yolsuzlukları yapan delegeye; 'al sana şu al sana KİPTAŞ'tan avantajlı bir konut' şeklindeki yolsuzluklar, rüşvet teklifleri vesairenin yargılaması.

Bugün ikinci duruşma yapılacak. Ben bu yargılamaların da hızlı bir şekilde yapılıp şahitlerin ve delillerin toplanıp karara bağlanması noktasında yargı organlarını hızlı bir göreve davet ediyorum.

Çünkü bunlar ne kadar uzun tartışılırsa o kadar karşı taraf bu konuyu sulandırabilir.

"Şu anda İmamoğlu bitti gibi duruyor"

'15 milyonun imzayla cumhurbaşkanı adayı oldum' diye bu son röportajda dahi...

1.900.000 üyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi karşısında AK Parti'nin ne kadar var üyesi? 11 milyon.

Şu tabloya bakın. AK Parti'nin 11 milyon üyesi var. CHP'nin 2 milyon bile değil. 5'te biri bile değil. 6'da bir üyesi var.

Ama adamlar utanmıyor, sıkılmıyorlar...

'Bu kadar 15 milyon kişi size aday olarak gösteriyorsa şu üye sayınızı 1 milyon 900 binden 5 milyon 6 milyona bir çıkartın da görelim' diyeceğim ama muhataplarımızın dinleyeceğini düşünüyorum.