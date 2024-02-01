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Siyaset Ekrem ablasından intikam alıyor! Meral’e yok McDonald’s’a var
Siyaset

Ekrem ablasından intikam alıyor! Meral’e yok McDonald’s’a var

Yeniakit Publisher
2024-02-01 11:17:00 -
Ekrem ablasından intikam alıyor! Meral’e yok McDonald’s’a var

CHP’li İBB yönetimi İYİ Parti’nin reklamlarının billboardlara asılmasına izin vermedi ama İsrail desteğiyle bilinen McDonald’s ilanlarını reklam panolarından indirmiyor!..

CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim İstanbul’da da baş gösterdi. İBB yönetimi, İYİ Parti’nin reklam çalışmalarını engelledi. İstanbul’daki reklam panolarına İYİ Parti’nin ilan vermesi yasaklandı.

İBB’nin sansürünü eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bizi sansürlemek isteyen saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane. Ne kadar da ilginç değil mi?” ifadelerini kullandı.

2019’da İmamoğlu’nun seçilmesi için saçını süpürge eden Akşener’in, İstanbul'da kendi adayını çıkarma kararı almasıyla birlikte İmamoğlu tarafından engellenmesi, batıl amaçlar uğruna bir araya gelen ittifakın rant uğruna nasıl birbirlerine kıydıklarını da gözler önüne serdi.

MCDONALD’S İLANLARI BILLBOARDLARDA

İBB yönetimi Akşener’e ve İYİ Parti’ye reklam asmaları için müsaade etmezken, israil’e verdiği destekle gündeme gelen ve boykot çağrıları yapılan McDonald’s’a ilan için izin verildi.

İstanbul genelinde çok sayıdaki billboardlarda McDonald’s reklamları dikkat çekti.
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Yorumlar

resat

mc donalt ın kilerini bırak asmayı , emir geldimi yukardan ,al eline fırçayı kovayı afişleri temizle diye , ekremi gece vakti hizmet aşkıyla tutuşmuş görürsün ,

Mömn

Sizle camiye bile gitmem. Ayakkabılarımı çalarsınız.
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