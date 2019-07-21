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Ekrana kilitlenen insan taklit tuzağına düşüyor!

2012 yılında ortaya konan istatistiklere göre Türk halkının yüzde 76'sının yerli dizi bağımlısı olduğunu belirten Çalışan Sen ve Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, kadın ve erkeklerin hepsinin taklit ettiği bir rol modellerinin olduğunu söyledi.

21 Temmuz 2019 Pazar 09:45
Ekrana kilitlenen insan taklit tuzağına düşüyor!

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Her türlü ahlaksızlığın meşrulaştırıldığı dizilerde Türk İslam kültürü hiçe sayılırken, toplumun temelini oluşturan değerlerin ayaklar altına alınması geleceğe yönelik önemli endişeler doğuruyor. Çalışan Sen ve Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, son yıllarda reytingi artan TV dizi, film ve moda sektörünün toplum üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Özdemir, “2012 yılında televizyon izleme istatistiklerine göre Türkiye halkının yüzde 76 gibi bir çoğunluğunun yerli dizi bağımlısı. 2012’li yıllardan bugüne köprünün altından çok sular aktı. Pazarlama teknikleri değiştiği gibi insanların hangi tür davranış kalıplarından hoşlandığı ve ona göre sunum yapıldığı göz önüne alındığında bugün dizi film, yarışma ve yarışma programlarının 2012 yılına göre daha fazla rağbet gördüğü söylenebilir. Malum televizyon daha çok dışarıda işi olmayan ve akşam evine dönen 35 yaş üstü aile bireylerine hitap ediyor” diye konuştu.

“Dini değerlerden soyutluyorlar”

İnsanların zihin dünyasının tarumar edildiğine dikkat çeken Özdemir, “Kitleleri kitle yapan değerlerden uzaklaştırılan ideolojiler burada devreye giriyor ve insanın zihin dünyasını tarumar ediyor. Doğru bilgi ve doğru dinden mahrum olan kitleler içinde, ruhunda, zihninde hissettiği eksikliği televizyon programlarıyla doldurmaya çalışıyor. Bir noktada kendi kendilerini kandırıp oyalamış oluyorlar. İçlerindeki boşluğu doldurma adına televizyon ve internet dünyasına teslim olan insanı nikâhsız hayat, aldatma, çarpık ilişkiler, lüks hayat, emeksiz kazanç, din ve değerlerden soyutlanmış vur patlasın çal oynasın bir dünya bekliyor. Bu dünyada acıma, merhamet, kıskanma, vefa, sevgi, adalet, vatan, bayrak, din, namus gibi insanı insan yapan değerlerin tamamı sıradan, çağdışı şeyler” ifadelerini kullandı.

“Ekrana kilitlenenler zombiye dönüşüyorlar”

Ekrana kilitlenen tüm insanlar birer zombiye dönüşüyor” diyen Özdemir, “Tüm toplumu bozan programlar olunca kitlesel olarak orada seyredileni taklit başlıyor. Erkeklerimiz ve kadınlarımızın hepsinin yaşına göre bulduğu ve taklit ettiği bir rol model var” uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:45
  1. Ankara
  2. Türk İslam kültürü
  3. Çalışan Sen ve Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir
  4. TV dizi
  5. film
  6. moda sektörü
  7. rol model
  8. zombi
  9. Televizyon dizileri
  10. yarışma programları
  11. dizi bağımlılığı
  12. televizyon bağımlılığı

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