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Gündem Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...
Gündem

Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönüşüne tepki gösterdi. Bunu bir 'hata' olarak niteleyen Türkoğlu, Kütahyalı için "Şeref yoksunu" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:26:00 -
Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...

Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeniden televizyona çıklamasına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Türkoğlu, Boşnaklara yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Kütahyalı için "Şeref yoksunu" ifadelerini kullandı.

Sosyal paylaşım platformu Twitter'dan paylaşım yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum"

Uzun süredir ekranlarda görünmüyordu

Beyaz TV'deki bir futbol programında yorumculuk yaparken Boşnaklarla ilgili kullandığı çirkin ifadeler ardından büyük tepki çeken Rasim Ozan Kütahyalı bir süredir programa çıkmıyordu.

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Yorumlar

Yusuf

Boyle bir sacmalik olabilirmi bir yanlis soz yuzunden adam olsunmu. Bir dil surcmesi yuzunden bir insan boyle cezalandirilamaz. Islami degerlere agiza alinmicak kufurler edenlere boyle tepki verilmiyor.
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Asabi

Hadi oradan cıvata dandik kendine bak kaç defa özür diledi sen kimsin yahu işine bak Rasim çok dürüst bir adam
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