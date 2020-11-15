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Eğitim EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
Eğitim

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

EKPSS sonuçları | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınava girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? | EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:20:00 - 2020-11-15 22:22:24
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

EKPSS sonuçları | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım Pazar günü yapıldı. Sınava girenler sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, EKPSS soru ve cevapları yayınlandı mı?

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan, "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri yer aldı.

Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı şeklinde hazırlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, soruları cevaplama süresi 60 dakika oldu, katılımcıların engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süreler verildi.  

EKPSS’ye girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. EKPSS sonuçları 17 Aralık’ta açıklanacak.

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