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Eğitim EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS'de sınavı geride bırakan adaylar gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevirdi. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-16 23:58:00 -
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçları için artık geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen engelli vatandaşlar için gerçekleştirilen EKPSS sınavının tamamlanmasının ardından gözler EKPSS sonuçları açıklamasına çevrildi.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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