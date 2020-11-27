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Eğitim EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 Kasım Pazar günü yapılan sınavın ardından sınava giren vatandaşlar Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 22:15:00 -
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS 2020 kura başvuruları 18 Kasım'da başladı. 15 Kasım'da EKPSS sınavını da tamamlaya adaylar, 'EKPSS sonuçları ne zaman belli olacak? '' araştırıyor.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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