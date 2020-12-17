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Eğitim EKPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 EKPSS sonuçları
Eğitim

EKPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 EKPSS sonuçları

ÖSYM EKPSS sonuçları son dakika. 15 Kasım tarihinde gerçekleştirilen EKPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM EKPSS 2020 sonuçlarını erişime açtı. İşte ÖSYM ile EKPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:10:00 - 2020-12-17 11:10:39
EKPSS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2020 EKPSS sonuçları

ÖSYM’den yapılan açıklamada ”15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.” denildi.

EKPSS sonuçları nasıl öğrenilecek?

Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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