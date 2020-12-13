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Eğitim EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 EKPSS sonuçları. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman belli olur? soruları 15 Kasım’da ÖSYM tarafından 2020 EKPSS sınavına giren adaylar tarafından sorgulanmakta. ÖSYM 2020 KPSS sonuç tarihini duyurdu. Peki ÖSYM 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:14:00 - 2020-12-13 16:15:19
EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuç sorgulama. Kamuda çalışmak ve devlet kurumlarında memur olmak isteyen engelli vatandaşların katıldığı 2020 EKPSS sınavı 15 Kasım’da tamamlandı. ÖSYM, sınavın ardından soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını da erişime açılmasından sonra adayların 2020 EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulama başladı.

2020 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçları, 17 Aralık 2020 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından 2020 EKPSS sonuçları sonrası engelli kamu alımları kuraya göre gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. ÖSYM EKPSS Tercih Kılavuzuda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

EKPSS sonuçları için tıklayın

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