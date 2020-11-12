EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak? EKPSS sınav saati!
EKPSS sınav saati! EKPSS sınavı kaçta başlayacak? ÖSYM EKPSS giriş yerleri belli oldu mu? Engelli vatandaşların iki yılda bir girdiği EKPSS sınavı 15 Kasım’da yapılacak. EKPSS sınavına girecek adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak olan EKPSS giriş belgesi merak ediyor. Peki ÖSYM EKPSS giriş yerleri belli oldu mu? EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan EKPSS sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. 2020 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınav başvurusunda bulunan adaylar EKPSS giriş belgesi ve sınav yerlerini ÖSYM AİS üzerinden öğrendi. EKPSS sınavına girecek adaylar EKPSS sınav saatini sorgularken, ÖSYM de EKPSS sınav saatine ilişkin uyarlarda bulundu. Peki EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak?
EKPSS sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. EKPSS sınavına girecek adaylar sınav giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilmekte. ÖSYM 2020-EKPSS sınavına katılacak adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
EKPSS sınavı saat kaçta yapılacak?
ÖSYM 2020 EKPSS, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15’te başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak.