EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak? EKPSS sınav saati!

EKPSS sınav saati! EKPSS sınavı kaçta başlayacak? ÖSYM EKPSS giriş yerleri belli oldu mu? Engelli vatandaşların iki yılda bir girdiği EKPSS sınavı 15 Kasım’da yapılacak. EKPSS sınavına girecek adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak olan EKPSS giriş belgesi merak ediyor. Peki ÖSYM EKPSS giriş yerleri belli oldu mu? EKPSS sınavı saat kaçta başlayacak?