EKPSS kuraları ne zaman çekilecek? 2020 EKPSS kura başvuru ücreti ne kadar?

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır.

EKPSS kura başvuruları ne zaman yapılacak?

EKPSS Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 18 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

EKPSS kura başvuru ücreti ne zaman yatırılacak?

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Kasım-01 Aralık 2020 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 1 Aralık 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 01 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

EKPSS kura başvuru ücreti ne kadar?

EKPSS kuraya katılacak adaylar için başvuru ücreti 20 TL’dir. Bu ücret aday tarafından 18 Kasım 1 Aralık 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır.

EKPSS kuraya katılacak adaylar için geç başvuru günleri 9-12 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru ücreti geç başvuru günlerinde ödenir. EKPSS kılavuzu için tıklayın.