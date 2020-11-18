  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi EKPSS kuraları ne zaman çekilecek? 2020 EKPSS kura başvuru ücreti ne kadar?
Ekonomi

EKPSS kuraları ne zaman çekilecek? 2020 EKPSS kura başvuru ücreti ne kadar?

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır? Engelli Kamu personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ÖSYM tarafından 15 Kasım’da yapıldı. EKPSS sınavına giren adaylar ÖSYM’nin EKPSS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağını merak ederken, ÖSYM’den 2020-EKPSS kuralarına ilişkin açıklama geldi. Peki EKPSS kuraları ne zaman çekilecek? EKPSS kura ile memur alımı yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 EKPSS kura başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:06:00 -
EKPSS kuraları ne zaman çekilecek? 2020 EKPSS kura başvuru ücreti ne kadar?

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. 

EKPSS kura başvuruları ne zaman yapılacak?

EKPSS Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri,  18 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.  Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

EKPSS kura başvuru ücreti ne zaman yatırılacak?

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Kasım-01 Aralık 2020 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 1 Aralık 2020 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 01 Aralık 2020  tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

EKPSS kura başvuru ücreti ne kadar?

EKPSS kuraya katılacak adaylar için başvuru ücreti 20 TL’dir. Bu ücret aday tarafından 18 Kasım 1 Aralık 2020 tarihleri arasında yatırılacaktır. 

EKPSS kuraya katılacak adaylar için geç başvuru günleri 9-12 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru ücreti geç başvuru günlerinde ödenir. EKPSS kılavuzu için tıklayın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı
Dünya

Türkiye'nin yanı başında ABD'den skandal görüşme! Fotoğrafı yayınlandı

ABD’nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Dawid Brownstein, teröristbaşı Mazlum Abdi ile görüştü. İkilinin yaptığı toplantı öncesi çekilen tok..
CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi
Gündem

CHP'li Engin Altay'a soğuk duş! İşte belgesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, KKTC 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İ..
'Bir Başkadır' dizisi ve Nurseli İdiz'in ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor
Gündem

'Bir Başkadır' dizisi ve Nurseli İdiz'in ifadelerine tepkiler çığ gibi büyüyor

Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisi ve ayyaş Nurseli İdiz'in başörtülü kadınlar için kullandığı skandal ifadeler başta olmak üzere son zamanlar..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay