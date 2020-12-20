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Eğitim EKPSS kura tercihleri ne zaman yapılacak?
Eğitim

EKPSS kura tercihleri ne zaman yapılacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları duyuruldu. EKPSS kurasına katılım için başvurular, 18-30 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmıştı. Şimdi adayların gözleri EKPSS kura tercihlerinin yapılacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, EKPSS kura tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-20 20:44:00 -
EKPSS kura tercihleri ne zaman yapılacak?

İlkokul, ortaokul, özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki engelli adaylar, EKPSS kurasına katılım için başvuruları alınmıştı.

EKPSS kura tercihleri ne zaman yapılacak?

EKPSS kura tercih tarihlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında sürecin yakın zaman içinde başlayacağı öngörülüyor.

İlköğretim, ortaokul, özel Eğitim İş Uygulama Merkezi okulu düzeyinde kuraya başvuru yapan adaylar, kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirilir. Kura yerleştirmeleri gerçekleştirilirken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık teyit edilmektedir. Teyit edilmesinin ardından bunlardan herhangi birinde tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilmektedir.

Kuraya başvuru yapan adaylar sınava girmeyecek. Ancak, EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından Tercih Kılavuzu ilan edilecek. Adaylar bu Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaklardır.

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