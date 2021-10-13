EKPSS 750 öğretmen atama başvuruları ne zaman? 750 engelli öğretmen ataması ön başvuru tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasından sonra binlerce engelli öğretmen adayının meralı gözlerle beklediği engelli öğretmen ataması müjdesini duyurdu. Erdoğan, 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıklardı. 750 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 750 öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları ne? 750 engelli öğretmen ataması kontenjanları belli oldu mu? 750 engelli öğretmen ataması hangi alanda olacak?

750 engelli öğretmen ataması ne zaman olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar merak konusu oldu. 2021 yılı içinde engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini veren Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli öğretmen ataması açıklaması araştırılıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle; “750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını bu vesile ile duyurmak istiyorum. Sağlık tedbirlerine riayet etmeyi bir süre daha sürdürmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı aşılarını bir an önce olmaya veya tamamlamaya davet ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizden yüksek öğretim kurumlarındaki sosyal alanlarda ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini diliyoruz. Dünya bu virüsten temizlenmeden iş bitti diyemeyiz.”

EKPSS engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman?

750 engelli öğretmen ataması için başvurular başlıyorABONE OLMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacak. Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini açıkladı. “201 -2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık’ta yapılacak.”