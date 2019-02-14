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Ekonomistler, sanayi üretim verisini değerlendirdi

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi:- "2018 yılı büyümesinin yüzde 2,-2,5 aralığında gerçekleşmesinin çok olası olduğunu düşünüyoruz. Bu yılın büyümesini ise yüzde 1 civarında öngörmekteyiz"- QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı:- "2018 yılını yüzde 2,7 veya biraz altında bir büyüme ile tamamlayacağız. 2019 yılında büyümenin yüzde 0,7 olarak gerçekleşmesini bekliyorum"- İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu:- "Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yüzde 4'e yakın küçülme yaşadığını ve 2018 yılı büyümesinin ise yüzde 2 seviyelerinde olabileceğini öngörüyoruz"

14 Şubat 2019 Perşembe 14:39
Ekonomistler, sanayi üretim verisini değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, "2018 yılı büyümesinin yüzde 2,-2,5 aralığında gerçekleşmesinin çok olası olduğunu düşünüyoruz. Bu yılın büyümesini ise yüzde 1 civarında öngörmekteyiz." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalırken, yıllık ortalamada yüzde 1,8 arttı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7,2 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,8 yükseleceği tahmininde bulunmuştu.


- "Bu yılın büyümesini yüzde 1 civarında öngörmekteyiz"


AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen yılın ikinci çeyreğinde yüklü faiz artışlarına yönelmesi sonrası kredi faizlerinin de yükseliş eğiliminde olmasıyla tüm sektörlerde belirgin yavaşlama izlenmeye başlandığını ifade etti.

Finansal koşulların da belirgin şekilde sıkılaştığı ve bankacılık kredi hacminin daralmaya başladığının görüldüğünü aktaran Bürümçekci, şunları kaydetti:

"Buna karşılık bu yılın mart ayı sonuna kadar geçerli olan vergi indirimleri, alınan diğer teşvik ve tedbirlerin yanı sıra TCMB’nin makroihtiyati duruşunu (zorunlu karşılıklar) gevşetmeye başlaması, bu zayıflamanın hızını kısmen sınırlayabildi. Bu görünüm altında büyüme hızının, Yeni Ekonomi Programı'nda çizilen yumuşak iniş senaryosundan daha sert bir şekilde yavaşlama gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, 2018 yılı büyümesinin yüzde 2,-2,5 aralığında gerçekleşmesinin çok olası olduğunu düşünüyoruz. Bu yılın büyümesini ise yüzde 1 civarında öngörmekteyiz ancak bu tahmin üzerinde de riskler aşağı yönde devam etmektedir."


- "2019'de büyümenin yüzde 0,7 olmasını bekliyorum"


QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da aralık ayı verisinde, sanayi üretimindeki zayıflıkta henüz bir iyileşmenin olmadığının görüldüğünü ifade ederek, üretimdeki daralmanın alt sektörlerde genele yayılmış durumda olduğunu, bu durum ve öncü göstergelerin, zayıflığın gelecek dönemde de süreceğini gösterdiğini söyledi.

Kanlı, özellikle ara malı üretiminde düşüş görüldüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun bir bölümü, sanayicilerin önümüzdeki döneme dair kaygılarından ötürü ara malı stoku eritme motivasyonlarından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Sermaye malı üretimindeki düşüş, taşıt üretimini dışarıda bıraktığımızda, daha da belirgin oluyor. 2018 yılını yüzde 2,7 veya biraz altında bir büyüme ile tamamlayacağız ancak 2019 yılında büyümenin yüzde 0,7 olarak gerçekleşmesini bekliyorum, aşağı yönlü riskleri de not ederek..."


- "Ocak ayında sanayi üretiminde daralmanın devam ettiğini görebiliriz"


İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yüzde 4’e yakın küçülme yaşadığını ve 2018 yılı büyümesinin ise yüzde 2 seviyelerinde olabileceğini öngördüklerini söyledi.

Sermaye malı ve ara malı verilerindeki daralmanın da devam ettiğini bildiren Turşucu, "Ocak ayında sanayi üretiminde daralmanın devam ettiğini görebiliriz." dedi.


- "Bu yıl büyüme tahminimiz yüzde 2 seviyelerinde"


Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, sanayi üretiminde geçen yılın aralık ayında hem düzeltilmemiş hem de takvim etkilerinden düzeltilmiş verilerde beklentilerin üzerinde, yıllık bazda yüzde 9,8 daralma görüldüğünü söyledi.

Geçen yılın son çeyreğinde ekonominin yıllık bazda daralmasının yüzde 3,5 ila 4 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörüsünde bulunan Tokalı, şunları kaydetti:

"Gerek geçen yılın getireceği düşük baz etkisi gerekse de ekonomi yönetiminin mali disiplin politikası çerçevesinde kalmakla birlikte gündeme getirdiği büyümeyi destekleyici uygulamalar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) daha ılımlı bir patikaya getirdiği sıkılaşma politikası çerçevesinde 2019 yılına dair büyüme tahminimiz ise yüzde 2 seviyesinde."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:39
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