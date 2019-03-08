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Ekonomist Anadolu 500 ödül töreni

SANKO, iş dünyasının saygın yayın organı Ekonomist dergisince gerçekleştirilen “Anadolu 500” araştırmasında “listede en çok şirketi bulunan grup” ödülünü aldı.

08 Mart 2019 Cuma 09:52
Ekonomist Anadolu 500 ödül töreni

SANKO, iş dünyasının saygın yayın organı Ekonomist dergisince gerçekleştirilen “Anadolu 500” araştırmasında “listede en çok şirketi bulunan grup” ödülünü aldı.


İstanbul Shangrila Otel’de düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, araştırmanın sponsoru TEB’in Genel Müdürü Ümit Leblebici ve listede yer alan şirketlerin yöneticileri katıldı.


Anadolu 500 araştırmasında 12 şirketle “listede en çok şirketi bulunan grup” ödülü, Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş tarafından SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’na takdim edildi.


SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu, “İhracatı En Yüksek Şirketler kategorisinde 5. Sırayı alan” Sanko Dış Ticaret’in ödülünü, TEB Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden’den aldı.


“Çalışan Sayısı En Yüksek 2. Şirket” ödülü, Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu tarafından SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Konukoğlu’na sunuldu.


SANKO şirketleri zirvede


Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Sanko Pazarlama, Çimento Çimento ve Beton, Süper Film Ambalaj, Tech Data Bilgisayar Sistemleri, Sayınlar Gıda Maddeleri, Sanko Enerji, Başak Traktör, MST İş ve Tarım Makinaları, Bartın Çimento ve Sanko Rüzgar Enerjisi, SANKO Holding’in flamasını Anadolu 500’ün zirvesinde dalgalandırma başarısı gösterdi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:52
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