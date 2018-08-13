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"Ekonomik taarruza üreterek karşı duracağız"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı yazılı açıklamasında kurdaki artışların siyasi hesaplar sonrasında değiştiğini söyledi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:45
"Ekonomik taarruza üreterek karşı duracağız"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "ABD'nin uluslararası hukuka sığmayan tavırlarını şahsım ve 5 milyon üyemiz adına şiddetle kınıyorum. Milli ekonomimizi hedef alan tüm saldırılara karşı devletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, kurdaki artışın siyasi hesaplar sonucunda gerçekleştiğini bildirdi.

"EKONOMİK TAARRUZA ÜRETEREK KARŞI DURACAĞIZ"

Güçlü bir ekonominin temel dayanağının üretim olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Her kesim Türk çiftçisi gibi davranmalı, işine gücüne odaklanmalı, spekülasyonlardan uzak durmalıdır. Kişisel hesaplar bir kenara bırakılmalı, atacağımız her adımda ülke menfaatini göz önünde bulundurmalıyız. Ekonomik taaruza üreterek karşı duracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"

Bayraktar, Türkiye ekonomisini hedef alan atakların, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz dünkü değil, kökü binlerce yıl geriye dayanan koca bir medeniyetiz. ABD bunun bilinciyle hareket etmeli, bizim düşmanlığımızı değil dostluğumuzu kazanmalıdır. Sadece kendi coğrafyasında değil dünyanın her köşesinde söz sahibi olabilecek güçlü ve saygın bir ülkeyiz. ABD'nin uluslararası hukuka sığmayan tavırlarını şahsım ve 5 milyon üyemiz adına şiddetle kınıyorum. Milli ekonomimizi hedef alan tüm saldırılara karşı devletimizin yanındayız. Gün birlik olma günüdür. Milli paramız Türk lirasıdır ve her Türk vatandaşı parasının arkasında durmalıdır."

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:45
  1. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

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