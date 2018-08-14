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Ekonomik saldırı için 100 milyar $ ayırmışlar

Son 15 yılda dünyanın ve bölgesinin en güçlü ülkelerinden biri haline gelen Türkiye’nin son virajı alması halinde engellenemez hıza ulaşacağını gören şer odaklarının hainlikleri dur durak bilmiyor. Türkiye’de ekonomiyi bozmak için küresel çapta tepki çekmesine karşın operasyonlarını sürdürenlerin bu yolda harcamak üzere 100 milyar dolar düzeyinde kaynak oluşturdukları belirlendi.

14 Ağustos 2018 Salı 11:15
Ekonomik saldırı için 100 milyar $ ayırmışlar

OSMAN YİĞİT/ANKARA

Tam bağımsızlık yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye’ye yönelik ABD’nin başını çektiği şer odaklarının açtığı ekonomik savaş kapsamında döviz fiyatlarının spekülatif yöntemlerle astronomik düzeylere yükseltilmesi, dikkatleri operasyonun merkezinin neresi olduğu sorusuna çevirdi.

Ekonominin kronik ve yapısal sorunları bulunmakla birlikte geçtiğimiz cuma günü yaşananların tek elden yönetilen açık bir ekonomik saldırının neticesi gerçekleştiğini kaydeden Stratejik Dr. Ahmet Murathanlı, döviz ve sermaye piyasalarıyla mevsimler sektörlerde sergilenen davranış biçimlerinin iyi incelenmesi durumunda operasyon merkezine ilişkin bir fikir sahibi olunabileceğini belirtti.

“YERLİ FİRMALAR DA OYUNA GELMİŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR”

Türk Lirasının, dış piyasalardaki spekülasyona paralel olarak içerde de ‘merdiven’ ve ‘gel-git’ yöntemlerinin birlikte ve tek merkezden uygulanmasıyla saldırı yediğini söyleyen Murathanlı, “Merdivenin başında duran bir merkez, doları yüksek fiyattan hem arz ederek hem de geri çağırarak kurun yukarı yönelmesine sebep olmuş olmalı. Maalesef bizim holding ve firmalar da bu oyuna gelmiş gibi gözüküyor. Elinizdeki dövizle merdivene vardığınızda, o merkezin birkaç basamak daha yukarılarda olduğunu gördüğünüzde tekrar piyasaya dönersiniz ve kontrolü sizde olmayan bu kısır döngüye mahkum olursunuz” dedi.

Saldırının tek elden yönetilmekle birlikte çok ‘aktör’ ve piyonlu bir operasyon olduğunu vurgulayan Murathanlı, “Bu iş için 100 milyar dolar ayrıldığı söyleniyor. Operasyon merkezi, ‘Türkiye’de iktidarı değiştirin, ülkeyi batırın, gerekirse bu parayı da batırabilirsiniz..’ talimatı da vermiş olmalı.. Bu kadar gözlerini kararttılar. Geçtiğimiz hafta ortasında piyasalarımızın kapalı olduğu bir gece yarısı Türkiye saatiyle saat 03.00’de Amerikan sermaye piyasalarında başladığı değerlendirilen bu operasyon, Uzakdoğu piyasaları üzerinden TL’ye uzandı. Cari açık, uluslararası taahhütler ve ödemelerle hiçbir alakası olmayan bu operasyonun global bir çökertme operasyonu olduğu çok açık” değerlendirmesinde bulundu.

Krizin, Türkiye için yeni fırsatlara kapı aralamasının da ihtimaller dahilinde olduğunu ekleyen Murathanlı, “Öncelikle TL’yi güçlendirici önlemlere taviz verilmeden devam edilmelidir. Bu kapsamda en az 1 yıl vadeli TL hesaplarının yeniden tam hazine garantisine alınması düşünülmelidir. Ayrıca reel sektörü canlandırmak için de bir süre için kurumlar vergisi ve gelir vergisi oranlarında en az 10 puan indirilmesi gibi etkili önlemler alınmalıdır” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:15
  1. Türk Lirası
  2. ekonomi

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    enerjimizi iran, rusya ve azerbaycandan tedarik ederiz. teknolojimizi başta kendimiz üretmeye başlar, üretemediklerimizi YARIN ÜRETMEK HEDEFİYLE güney kore çin gibi ülkelerden alırız...geri kalanları "kendin pişir kendin ye" usulu üretir yeriz...bize kurşun işlemez. onların o paraları da heder olur. bu süretçe biz güçlenmiş, onlarsa zayıflamış olarak çıkar.
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