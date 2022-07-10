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Gündem Ekonomik kriz yaşayan Bodrumlular ibadet aşkı ile yollara döküldü! Trafik kilitlenme noktasına geldi
Gündem

Ekonomik kriz yaşayan Bodrumlular ibadet aşkı ile yollara döküldü! Trafik kilitlenme noktasına geldi

Gazeteci Erem Şentürk ekonomik kriz çığırtkanlığı yapan CHP'lilerin yoğun olarak yaşadığı Bodrum'daki bayram yoğunluğunu tiye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 00:32:00 - 2022-07-10 00:37:20
Ekonomik kriz yaşayan Bodrumlular ibadet aşkı ile yollara döküldü! Trafik kilitlenme noktasına geldi

 Yeniakit.com.tr 

Ekonomik kriz çığırtkanı CHP'lilerin yaşadığı Bodrum'daki bayram yoğunluğu görenleri şaşırttı.

Bayramın birinci gününde Bodrum'da uzun araç kuyrukları oluşurken trafik kilitlenme noktasına geldi.

Gazeteci Erem Şentürk de Bodrum'da yaşanan trafik yoğunluğunu tiye aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şentürk, şunları söyledi:

Kurban ibadeti yollara dökülen vatandaşlar ekonomik açıdan müşkül durumda olmalarına rağmen Bodrum'da ibadet aşkıyla yollara dökülünce trafik kilitlendi.

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