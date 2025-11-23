Ekonomik kalkınmadan hak ve özgürlüklere, Türkiye çok önemli adımların eşiğinde!

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun her köşesinde bir canlanmanın görüldüğünü ve şehirlerde güçlü bir ekonomik sosyal duruşun ivmelendiğini söyledi.

Türkiye'nin terörden çok çektiğini ifade eden Büyükgümüş, "Sadece bölge insanları değil, Türkiye'nin tamamı çok büyük bir potansiyeli harekete geçirmekten uzun yıllar geri kaldı. AK Parti döneminde sadece ekonomik değil, hak ve özgürlükler bakımından da ülkemizi ileriye taşıyacak adımları milletimizle beraber atmanın hep telaşı içerisinde olduk. Daha atacak çok adımımız ve başaracağımız çok hedefimiz var. Hem ekonomik kalkınmada hem de hak ve özgürlükler noktasında birlikte atacağımız çok önemli adımların eşiğinde olduğumuza inanıyoruz" dedi.

DAHA ADİL BİR DÜNYAYA TÜRKİYE ÖNCÜLÜK EDECEK

Büyükgümüş, büyük ve güçlü Türkiye davası için çıktıkları yolda önemli başarılara imza attıklarını dile getirerek, bir yandan şehirlerin altyapı ve üstyapı hedeflerini gerçekleştirirken, diğer taraftan yollar, köprüler ve okullar yaptıklarına işaret etti.

Türkiye'nin dünyada hakim güçlerden biri haline gelerek, daha adil bir dünyaya öncülük etmesinin önemine değinen Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"İşte bugün Gazze'de gerçekleşen soykırım, kardeşlerimizin Türkistan'da yaşadığı zulüm, dünyanın dört bir yanında gelir adaletsizliğinden göç dalgalarına, yaşanan soykırımlardan, felaketlerden, insanlık onuruna asla yakışmayacak gelişmelere kadar bir dizi karabasanın ülkelerin ve milletlerinin üzerine çöktüğünü görüyoruz. Tam bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her uluslararası gelişme karşısında söylediğinin merak edilmesi ve tüm bu gelişmelere eşitlik, insan onuru ve adalet çerçevesinde bir yeniden yapılanma için öncülük ediyor olması asla tesadüf değildir."

HEDEF GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE

Büyükgümüş, Anadolu'daki kardeşçe ve birlikte yaşama samimiyetinin dünyaya hakim olmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Eğer bunu başarırsak, daha adil ve eşit bir dünyanın kurulmasına öncülük edebilirsek, davamızı, misyonumuzu tamamlamış sayacağız. Bunun için de Türkiye'nin, prangalarından kurtulmuş, kendi iç cephesini güçlendirmiş, ekonomik ve sosyal hedefleri başta olmak üzere hak ve özgürlüklerden altyapı ve üstyapıya kadar büyük bir kalkınma hamlesini başarmış bir ülke olarak yoluna devam etmesini arzu ediyoruz. Bu çerçevede, son dönemde hayata geçirmeyi planladığımız konuların başında da 'Terörsüz Türkiye'ye dair hedeflerimiz yer alıyor. Türkiye'nin siyasi tarihini değerlendirdiğimizde terörün ülkemizin gelişimi bakımından bir pranga hizmeti gördüğünü geçmişe döndüğümüzde anlıyoruz. Bunun karşısında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz olarak üç önemli stratejik kazanım elde ettiğimize inanıyoruz. Bunlardan ilki, bizim 'Malazgirt ruhu' diyerek ifade ettiğimiz, Anadolu'daki birliğin, kardeşliğin, muhabbetle ve samimiyetle bu topraklarda bir arada yaşama iradesinin AK Parti iktidarının döneminde güçlenmesidir. Bin yıl önce Sultan Alparslan ve onun ordusundaki inanmış neferler hangi ruh ve heyecanla Anadolu'yu yurt kılmışlarsa, Türk, Kürt, Arap bir araya gelerek, nasıl büyük bir mücadele ortaya koymuşlarsa, siyaseti de aynı ruh ve heyecanla yaptığımıza, bugün yürekten bağlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

İkinci ve üçüncü kazanımın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde milli ve güçlü bir savunma sanayinin inşa edildiğini vurgulayan Büyükgümüş, gelinen noktada Mehmetçiğin dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahip bir şekilde donatıldığını, Türkiye'nin dünyada bu konudaki teknolojilerin trendini belirler bir ülke haline gelme başarısını gösterdiğini işaret etti.

TERÖRÜN TÜRKİYE’YE MALİYETİ 2 TRİLYON DOLAR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tüm sokaklarında huzur ve esenliğin hakim olmasını gerçek başarı olarak gördüklerini söyleyen Büyükgümüş, şöyle devam etti: "Türkiye 40 yıldır bu terörle karşı karşıyaydı. Değişik hesaplamalar var ama bunların ortalamasını aldığımızda 40 yılda tam 2 trilyon dolarlık bir imkanı milletimizle buluşturmak yerine terör nedeniyle kaybettiğimizi görüyoruz. Bu çerçevede bir yılda 50 milyar dolarlık bir imkanın milletimizle buluşmak yerine terör prangalarına kurban gittiğine şahitlik ediyoruz. Yani '50 milyar dolar' dediğimizde Anadolu'nun 5-6 şehrini alt ve üstyapısıyla, okullarıyla tamamını ayağa kaldıracak bir kaynaktan bahsediyoruz. İşte 'Terörsüz Türkiye' derken bu topraklardan ilham alarak, siyaset yapan bir anlayışı hakim kılacak adımları attığımızda inşallah bu kaynaklar terörün prangalarına kurban gitmeyecek. Emeklimizle, işçimizle, esnafımızla, sanayicimizle, kadınlarla, gençlerle, öğrencilerle buluştuğu ve Türkiye'nin yeni potansiyelleri başaracağı adımların atıldığı bir geleceği hep birlikte inşa etmek istiyoruz."

AK Parti Mardin milletvekilleri Kılıç ve Adak ile AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da birer konuşma yaptı.

Toplantıya, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ensar Topcu, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Vahit Atalan, AK Parti Mardin İl Koordinatörü Yusuf Coşkun, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Büyükgümüş, daha sonra beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.