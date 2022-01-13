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Ekonomi Ekonomide kritik veriler açıklandı
Ekonomi

Ekonomide kritik veriler açıklandı

Sanayi üretim endeksi kasım ayında aylık bazda yüzde 3,3 yıllık bazda 11,4 arttı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 11:09:00 -
Ekonomide kritik veriler açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,0 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 3,3 arttı

Kasımda madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

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