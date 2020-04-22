Ekonomide kontak kapatmamalıyız

Göksel Aşan, şu değerlendirmeyi yaptı: Yeni normalde Türkiye’nin çok ciddi avantajlarının olduğunu düşünüyorum. Bundan yararlanmamızın bir koşulu var. Yeni normal geldiğinde biz bütün kontakları kapatıp tekrar açmak durumunda kalmamalıyız. Bütün kontakları kapatıp tekrar açtığınızda orada ciddi vakit kaybı olur. Bu şuna benziyor. Araçları ‘rölantide tutma’ tabiri vardır. Bir miktar rölantide tutuyor olmanız lazım ki; ‘Hadi tamam gidiyoruz’ dediğinizde başlayabilesiniz. Kontağı tamamen kapattığınızda üç dört dakika bekleyip sonrasında hareket edeceksiniz. Bunu böyle görmek lazım. Salgının hemen sonrasına böyle başlıyor olmamız lazım. Bunu başaracağız kanaatindeyim. Bunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.”