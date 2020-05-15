Ekonomide en çok dolar ve altın konuşuldu

Nisan ayında ekonomide en çok dolar kuru ve altındaki yükseliş konuşulurken, FED’in gerçekleştirdiği toplantı sonrası gittiği faiz indirimi de gündemde geniş yer buldu.

Medya Takip Merkezi, Nisan ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı. Rapora göre, ay boyunca koronavirüs salgınının etkisiyle yukarı doğru ivme gösteren Dolar kuru en çok konuşulurken, güvenli liman arayanların en büyük yatırım araçlarından biri olan altındaki yükselişler de medya gündeminde yerini aldı.

Dolar yükselmeye devam etti

Dünya ekonomisini etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda belirsizlik devam etti. Nisan ayına 6,70 seviyesinde başlayan Dolar kuru, ay boyunca yukarı yönlü bir ivme kaydetti. Salgın endişeleriyle baskı altında olan Dolar, 7 TL seviyesine dayandı. Öte yandan Euro kuru ise 7,6 TL’yi görürken, Sterlin kuru ise 8,71 TL’ye kadar yükseldi. Nisan ayını 6,98 seviyesinde kapatan Dolar kuru ay boyunca 142 bin 159 habere konu oldu.

Altın yönünü yukarı çevirdi

Yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam etmesi ve konuya ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarının da yukarı yönlü ivme kazanmasına sebep oldu. Nisan ayına 342 TL’den işlem görerek başlayan gram altın, Koronavirüs gelişmeleri sonrası ülkelerin atmış oldukları ekonomik adımlar ve Suudi Arabistan, Rusya, ABD ve OPEC petrol kararlarına göre ay boyunca ufak düşüşler yaşasa da yukarı yönlü bir ivme seyretti. Yatırımcıların, güvenli liman olarak tercih ettiği altın, Nisan ayını 378 TL seviyesinde kapatarak ay boyunca 46 bin 69 haberde konuşuldu.

FED indirimi yeniden gündemdeydi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da salgın sürecinde ikinci toplantısını Nisan ayında gerçekleştirdi. İlk PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti. Böylece politika faizi 2 yıl sonra tek haneye inmişti. Nisan ayında yapılan toplantının ardından ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e çekildi. Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar yukarı yönlü hareket başladı. 6,97 seviyelerinde başlayan ve faiz kararına kadar sakin seyreden dolar kuru, beklentileri aşan faiz indirimi sonrası 7 TL’yi gördü. Merkez Bankası ay boyunca 40 bin 782 habere yansırken, faiz ise 53 bin 548 haberde konuşuldu.