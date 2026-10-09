Ekonomide "büyük şoklara hazır olun" uyarısı!

Dünya iktisadi nizamının çalkalandığı bir dönemde konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, dünyayı daha büyük sarsıntıların beklediğini belirtti.

İstanbul Ekonomi Forumu’nda söz alan Bailey, coğrafi ve siyasi rekabetin ve iktisadi sarsıntıların tırmandığı bu dönemde maliye politikalarında güvenilirliğin muhafaza edilmesi mecburiyetininin altını çizdi. Bailey, düşük büyüme rakamları ve üst üste gelen arz sıkıntıları sebebiyle mali dayanıklılığın pamuk ipliğine bağlı vaziyette bulunduğunu dile getirdi.

Yeni sarsıntılara gebe bir dünya

Dünya genelindeki iktisat politikalarının giderek siyasî bir hesaplaşma alanına dönüştüğünü söyleyen Bailey, bu vaziyetin daha büyük aksaklıklara sebep olabileceğini kaydetti. Bailey, "Büyük sarsıntıların olağan hale geldiği bir dünyaya hazırlıklı olmalıyız" ifadeleriyle yaklaşan tehlikenin boyutuna işaret etti. Uluslararası tahvil piyasasındaki köklü değişimlere de temas eden Bailey, kaldıraçlı yatırımcıların rolünün artmasının kırılganlıkları yükselttiğine ve devasa pozisyonların hızla bozulması durumunda zincirleme piyasa çöküşlerine sebebiyet verebileceğine dikkat çekti.

Yapay zekâ bağlantılı yatırımların hızla yaygınlaşmasının piyasalarda yepyeni riskler oluşturduğunu belirten İngiltere Merkez Bankası Başkanı, kalıcı bir büyümenin ancak para ve maliye politikalarında güvenin tesis edilmesiyle başarılabileceğini aktardı.