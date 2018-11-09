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Ekonomi zirvesinden 'dolar' mesajı! Yerine 'Yuan' kullanma hazırlığı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin'in uzun dönemde dünya ekonomisinde karar verici bir ülke olacağını belirterek, “Doların dünya ekonomisinde tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor” dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 23:58
Ekonomi zirvesinden 'dolar' mesajı! Yerine 'Yuan' kullanma hazırlığı

Budapeşte'de düzenlenen ve 16 bölge ülkesinin yanı sıra Çin Merkez Bankası Başkanı'nın da katıldığı Merkez Bankaları Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Orban, Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinin Çin ile ekonomik alanda iş birliğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Orban, bugün yeni ve çok taraflı bir dünya ekonomi düzeninin oluştuğunu, Çin'in ise bu düzende önemli bir rol üstlendiğine değinerek, hızlı gelişme gösteren Orta Avrupa ülkelerinin de gelecek 5-10 yılda Avrupa ekonomisinin "motor gücüne" dönüşeceğini belirtti.

Karar verici unsur

Çin ve Orta Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Orban, “Çin'e ideolojik olarak bakmamalıyız. Faklı olduğumuzu ve ülkelerimizi farklı yönettiğimizi kabul etmeliyiz. Birbirimiz hakkında hüküm vermektense aramızda ortak değerler aramalıyız.” ifadelerini kullandı.

'Hazırlanmak gerekiyor'

Orban, Çin'in uzun dönemde dünya ekonomisinde karar verici bir unsur olacağını, ülkesinin gelecek dönemde de Çin para birimi Yuan cinsi devlet tahvili çıkarmayı planladığına işaret ederek, “Doların dünya ekonomisinde tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 23:58
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