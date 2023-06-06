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Ekonomi Ekonomi yönetiminin ajandasında toplumsal refah öne çıkıyor
Ekonomi

Ekonomi yönetiminin ajandasında toplumsal refah öne çıkıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-06 19:48:00 -
Ekonomi yönetiminin ajandasında toplumsal refah öne çıkıyor

Yeni ekonomi yönetimince toplumsal refahı arttırmak, enflasyonu aşağı çekmek odağa oturtulacak.

5 yılın yol haritası niteliğinde ‘Ekonomi Eylem Planı’ uygulamaya alınacak. Enflasyonun 2023 sonunda yüzde 20’lere, 2025 sonunda tek haneli rakamlara düşürmek için çalışmalar yürütülecek. Üretim ve verimlilik bazlı büyüme merkeze konulacak. İş dünyasının talebi olan toplam faktör verimliliği artışını sürekli kılacak yapısal reformlar da hayata geçirilecek.

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