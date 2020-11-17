“Ekonomi yönetimi ile iş birliği içerisindeyiz”

Ekonomi yönetimi ile bakanlıklar arasında tam bir koordinasyon ve iş birliği olduğunu ifade eden Varank, “Türkiye’nin istikameti bellidir. Ülkemizi küresel bir üretim ve teknoloji üssü yapmak için tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız” dedi.

Yeni hedef 'Uzay Sanayii'

“Ülkemizi biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar ve yeni nesil nükleer reaktörler gibi çığır açıcı kritik teknolojilerde öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz” diyen Varank, “Savunma sanayindekine benzer bir ekosistemi uzay sanayinde de oluşturarak, yüzlerce firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız. Hassas Güdüm Kiti’nin (HGK-83) F4 ve F16 uçakları üzerindeki testlerini tamamladık. Yer testleri başarıyla tamamlanan Bozdoğan ve Gökdoğan hava-hava füzelerinin uçak üzeri sertifikasyon testlerine başladık” açıklamasında bulundu.

Verimli şekilde kullanacağız

Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının en fazla bütçe artışının olduğu ikinci bakanlık olduğunu söyledi. Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri için kullanılacak bütçenin yüzde 400, TÜBİTAK’ın Ar-Ge bütçesinin yüzde 100 artacağını kaydeden Varank, “Bütçemizdeki bu artışı verimliliği odağa alan, değer oluşturan, oluşturduğu değeri ülkenin dört bir yanına dengeli yayan ve doğayı koruyan üretken projelerde değerlendireceğiz. Milletimizden bize emanet olduğu bilinciyle, 2021 yılı bütçemizi en verimli şekilde kullanacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.