‘Eko’lojik rezalet

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Göreve gelir gelmez “temel atmama töreni” düzenleyen, tatiller, polemikler, ucuz şovlar, yandaşlara ihale ve konserlerle yönetmeye çalıştığı 16 milyonluk mega kenti hizmete hasret bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edilen arıtma tesisleri, ıslah edilmeyen dereler, denize akan lağım suları ve yanlış altyapı yatırımlarıyla İstanbul’u çeyrek asır geriye götürdü. 3 yılda yaklaşık 10 milyar liralık altyapı ve çevre yatırımı yaptığını ve hayata geçirilen projelerle İstanbul’da kronikleşen sel baskınları ile Marmara Denizi, Boğaz ve derelere atıksu girişinin engellendiğini iddia eden İmamoğlu’nun aksine, denize akan kanalizasyon suları sebebiyle sahiller kapatılırken, ıslah bekleyen dereler ve temizlenmeyen Haliç’ten kötü kokular yükseliyor.

Ekrem'in kokusu 3 yılda çıktı

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri çevreye verdiği tahribatla ‘Eko’lojik felakete sebep olan ve kadim kenti, CHP’nin kalesi İzmir gibi lağım kokularına teslim eden İmamoğlu’nun beceriksizliği yüzünden İstanbul halkı kâbusu yaşıyor. Kanalizasyon hatlarından akan lağım sularının denize döküldüğü İstanbul Florya Sahili, oluşan kötü kokular ve görüntü kirliliği nedeniyle vatandaşın kullanımına kapatıldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı döneminde temizlenerek İstanbul’un incisi haline gelen Haliç, CHP’li Ekrem İmamoğlu döneminde yine kötü kokular ve çevre kirliliği ile anılmamaya başladı. Rengi kahverengine dönen Haliç’in kıyısına vuran çöpler dikkat çekti. İstanbul Florya Sahili’nde kanalizasyon hatlarından akan pis su denize dökülürken, bu durum endişeye yol açtı. Hem koku hem görüntü kirliliği oluşturan lağım suyu sebebiyle sahilin bir kısmı kapatıldı.

İstanbul’da temizlenmeyen ve ıslah edilmeyi bekleyen derelerin başında yer alan Küçükçekmece Menekşe Deresi, Maltepe Dragos Deresi, Esenyurt Haramidere Deresi, Bakırköy Ayamama Deresi, Üsküdar Bekar Deresi, Sarıyer’deki Kolağası, Ayazağa, Tarabya ve İstinye derelerinde akan kirli su ve kötü koku halk sağlığını tehdit ediyor. İstanbul için sel felaketlerinin geride kaldığını iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye’de tatildeyken, geçtiğimiz hafta yaşanan sağanak yağışta Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz olmak başta üzere birçok yerde sel baskınları yaşandı. Evler ve dükkanlar suya gömüldü

İSKİ emin ellerde değil

Konuyla ilgili Akit’e konuşan AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyon Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, “İstanbul halkı, 2019’dan önce alışkın olmadığı kirlilik manzaralarla karşılaşıyor. Artık suların arıtılmadığı, kanalların patladığı, lağım sularının denize aktığı görüntüleri görüyor. Biz bu manzarayı nereden hatırlıyoruz? 1994 öncesinden hatırlıyoruz. 1994’ten önce de İstanbul’da kirlilik vardı. Atık sular sokaklardan akıyordu. Denizlere girilmiyordu. Her taraf pis kokuyordu. Çamurla dolan Haliç’in yanından geçilmiyordu. 25 yılda İstanbul’da arıtma tesisi sayısı 4’ten 88’e çıkarıldı. İstanbul’un her tarafında arıtma tesisleri kuruldu. İleri biyolojik arıtmaya yönelik dünyanın en iyi teknolojisine dönük projeler hazırlandı. İhaleleri yapıldı. Çalışmalar başladı. 2019’dan bugüne o inşaatlar bitirilemediği gibi var olan mevcut tesisler de verimli işletilmiyor. İşletilmediği için her gün İstanbul’un muhtelif köşelerinden atık sular dökülüyor. Bir gün Florya’da, bir gün Haramidere’de, bir gün Ayamama deresinde, bir gün Haliç’te. İSKİ’nin faaliyet raporlarında var. 2018’e göre kendi kanal ağında yapmış olduğu denetimler yarının altına düşmüş. Dolayısıyla yanlış bir atık su ve altyapı yönetimi var. İSKİ emin ellerde değil. Liyakat esaslı değil partizanca bir çalışma var. CHP’li İBB yönetimi çevre yönetimi konusunda sınıfta kalmıştır. İstanbul yeniden 1994 öncesi günlere hızlıca ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Kabahasanoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başında şu anda Millet İttifakı yönetimi var. İstanbul’daki kötü yönetim aslında Türkiye’nin geleceğine dair bir parametredir. Bugün İstanbul’da olan, otobüsleri, metroları bile çalıştıramayan bu kötü yönetimin başarısızlığı milletimiz için ciddi bir ayraç olmalı.”

İstanbul'un başında bir Ekolojik felaket var

Gazeteci Cengiz Alçayır ise, “Göreve geldiğinden beri benden büyük projeler beklemeyin diyen, süt dağıtacağını, ekmek dağıtacağını ilan eden bir adamın bugün çıkıp, ’10 milyarlık yatırım yaptık” demesi gerçekle bağdaşmıyor. Çünkü ortada yatırım yağıldığına dair bir emare yok. Parayı harcadıysa hizmet nerede? Niye İstanbul kokuyor? Niye İstanbul’da sel baskınları hâlâ devam ediyor. Niye lağım suları Florya sahilinden denize bırakılıyor. Bu iş, köprüsü kavşaklara ‘sel tarih oldu’ afişleri asmakla olmuyor. İmamoğlu’nun daha bir dediği gerçekleşmiş değil. ‘Lafla peynir gemisi yürümez’ denir ama İmamoğlu bu peynir gemisini lafla yürütüyor. İstanbul’un başında, çalışmayan, yan gelip yatan, belediyenin parasını alemlere akıtan, tatilden başını kaldırmayan bir ‘Eko’lojik felaket var” açıklamasında bulundu.