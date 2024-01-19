Ekmeklerini 'taştan' çıkaracaklar! Petrol zengini ülkeye bakın ne satıyoruz!

Türk doğal taş sektörü, petrol gelirleriyle yıllık 224 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 2023 yılında 3,5 milyar dolar doğal taş ithal eden Suudi Arabistan’a rotayı çevirdi. En büyük ihraç pazarı Çin’deki daralmayı diğer pazarlara ihracatını artırarak kapatmayı hedefleyen Türk doğal taş sektörü, petrol gelirleriyle yıllık 224 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, 2023 yılında 3,5 milyar dolar doğal taş ithal eden Suudi Arabistan’a rotayı çevirdi.

Organizasyon hazır

Türkiye – Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu gelişmeleri, karşılıklı ticaretle taçlandırmak isteyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, 21-25 Ocak 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan’a “Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleştirecek.

Yeni pazarlara açılım

Türkiye’de doğal taş ihracatında lider konumunda olduklarını paylaşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2023 yılında dünya ekonomilerindeki resesyon, Türkiye’deki yüksek enflasyon, düşük döviz kurları, işçilik maliyetlerindeki artış ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle Türk doğal taş sektörünün yüzde 8’lik kan kaybı yaşadığını, 2022 yılında 2 milyar 96 milyon dolar olan doğal taş ihracatının 1 milyar 936 milyon dolara gerilediğini, bu kaybı durdurmak için pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiklerini kaydetti.

Mermer ön plana çıkıyor

Suudi Arabistan’ın petrol zengini bir ülke olduğunu aktaran Alimoğlu; Suudi Arabistan hükümeti, 2030 Vizyonu doğrultusunda turizm, madencilik, sağlık ve teknoloji gibi sektörlere yatırımlar yapıyor. Riyad’ın yeni yüzü olacak akıllı şehirler kuruyorlar. Mukaab isimli küp şeklinde yapı bu akıllı yerleşim yerlerinin vizyonu olacak. 48 milyar dolar yatırımla kurulacak bu akıllı şehirlerde Türk mermerinin daha yoğun kullanılması en büyük hedefimiz” dedi.