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Ekonomi Ekmek zammı son dakika | Ekmek ne kadar oldu son dakika | İstanbul ekmek zammı ekmek kaç lira oldu?
Ekonomi

Ekmek zammı son dakika | Ekmek ne kadar oldu son dakika | İstanbul ekmek zammı ekmek kaç lira oldu?

İstanbul’da ekmeğin 7.5 TL olacağı ileri sürüldü. Konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Peki, İstanbul’da ekmeğe ne kadar zam yapılacak? Ekmek zammı doğru mu?

Yeniakit Publisher
2022-11-09 12:26:00 -
Ekmek zammı son dakika | Ekmek ne kadar oldu son dakika | İstanbul ekmek zammı ekmek kaç lira oldu?

Artan enflasyon sebebiyle gıdadan, giyime pek çok kalemde önemli artışlar yapılıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni günle birlikte ‘Zam var mı hangi ürünlere zam geldi?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmek zammı son dakika | Ekmek ne kadar oldu son dakika | İstanbul ekmek zammı ekmek kaç lira oldu?

Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.

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