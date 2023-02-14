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Dünya

Ekmek siparişinde bakın ne geldi! Mide bulandıran görüntüler...

Akıllara durgunluk veren haber, Hindistan’da meydana geldi...

Yeniakit Publisher
2023-02-14 17:04:00 -
Ekmek siparişinde bakın ne geldi! Mide bulandıran görüntüler...

Akıllara durgunluk veren haber, Hindistan’da meydana geldi...

Hindistan’da internetten aldığı ekmek paketinde canlı fare görünce şok olan Nitin Arora adlı adam, “en tatsız deneyim” diyerek “Ekmek paketinin içinde canlı bir fare teslim edildi” diyerek bunu Twitter’dan paylaştı.
Siparişi teslim aldıktan sonra gözlerine inanamadığını belirten Hintli adam, sipariş ettiği ekmeğin içinde farenin dolaştığını belirtti. Arora, canı bir sandviç çektiği için Blinkit’ten ekmek siparişi verdiğini söyledi. Sipariş kapısına geldiğinde ekmeğin içinde fare olduğunu belirten Arora, hemen götürntüsünü çekip Twitter’dan paylaştığını söyledi. Hintli adam paylaşımında şunları yazdı: “Aşağıdaki resimler, dilimlenmiş ekmeğin yanında plastik poşetin içine sokulmuş kemirgeni gösteriyor. 10 dakikalık bir teslimatın böyle bir yükü varsa birkaç saat beklemeyi tercih ederim.”
daha fazla proteine!!!


Paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandıran Arora, şirketin kendisini arayıp özür dilediğini ve bunu telafi edeceklerini söylediğini de belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı “Arora’nın siparişinde karbonhidrattan çok protein vardı” yorumunu yaparken bir çoğu olayı yaşananlara inanamadı.
Diğer bazı sosyal medya kullanıcıları da şu yorumları yaptı: “Aman Tanrım, bu çok korkunç”, “Teslimatçı nasıl böyle bir şeyi teslim ediyor, şok oldum” , “Farenin paketten çıkması çok kolay, sıçan orada saatlerce kalmaz”.

ARORA ŞİKAYETÇİ OLDU

Arora, ekmeği aldığı Blinkit’e ve şiparişi getiren kuryeye, beraberindeki ekran görüntüleriyle birlikte şikayette bulundu.

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