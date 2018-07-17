Ekmek neden kilo aldırır?

Ekmek içerik olarak fazla miktarda karbonhidrat ve az miktarda protein bulundurur. Şöyle ki 1 ince dilim ekmek diye tabir edilen 1 değişim ekmek ( 25 gr ) 15 gr kompleks karbonhidrat ve 2 gr protein içermektedir.

Bu da 68 kaloriye denk gelir. Gün içerisinde aşırı ekmek tüketimi çok fazla karbonhidrat alımına sebep olur. Fazla alınan karbonhidrat yeterli fiziksel aktivite yapılmadığında yakılarak enerjiye çevrilemez.

Enerjiye dönüştürülemeyen fazla karbonhidratlar ise yağa çevrilerek vücutta depo edilir. Sürekli fazla tüketilen ve yakılmayan ekmek zaman içerisinde çok fazla yağ depolanmasına ve kilo artışına neden olur.

Ekmek tüketiminde asıl dikkat edilmesi gereken miktardır. Kilo vermek için bilinçsizce yapılan diyetlerde ekmeği tamamen kesmek gibi büyük hatalar yapılmaktadır. Unutmayalım ki beyin ve sinir sistemi sadece glikoz ile beslenir ve glikoz bir karbonhidrattır.

Karbonhidratı tamamen kesmek ya da çok az tüketmek beyin ve sinir sisteminin çalışmasını bozar ve birçok sağlık sorununa sebep olur. Eğer kilo vermek istiyorsanız bir diyetisyene başvurarak nasıl bir beslenme planı uygulayacağınızı öğrenmeniz gereklidir. Her ana öğünde mutlaka yeterli miktarda ekmek tüketimi gereklidir.

Ayrıca ekmek seçerken tam tahıllı ekmekleri tercih etmeniz posa alımını arttırarak metabolizmanızı hızlandırmanızda ve bağırsak sağlığınızı geliştirmenizde etkilidir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekleri tercih edebilir ve hatta kendi ekmeğinizi evinizde daha sağlıklı ve az tuzlu bir şekilde pişirebilirsiniz.

Ekmek tüketimini tamamen kesmek yerine aşırı ekmek tüketiminden sakının. Kilonuzdan memnun değilseniz başkalarınızdan duyduğunuz diyetleri uygulamaktan kaçının. Unutmayın ki diyet kişiye özgüdür ve besin gruplarındaki denge önemlidir.





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