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'Ekmek' dediler, ekmeğe göz diktiler! Kılıçdaroğlu’na ‘sözünde dur’ çağrısı!

Hizmet-İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, Bolu’da 97 işçinin işten alılmasıyla ilgili yeniakit.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart seçimleri öncesi oy kaygısıyla "hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz" sözünü veren Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi ve “Sayın Kılıçdaroğlu, lütfen sözünüzde durun” dedi.

26 Nisan 2019 Cuma 17:56
'Ekmek' dediler, ekmeğe göz diktiler! Kılıçdaroğlu’na ‘sözünde dur’ çağrısı!

 Hakan Öztürk  yeniakit.com.tr 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönündeki noter tasdikli taahhüte rağmen 97 işçinin görevlerine son verilmesini kınadığını belirten Hizmet-İş Sendikası Bolu il Başkanı Hacer Çınar, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da ‘hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz’ demişti. CHP’nin seçimden önceki söylemlerle, seçimden sonraki eylemler değişti. 31 Mart’tan önceki sözler tamamen oy avcılığı yaptığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.” diye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’na “sözünde dur” çağrısı!

Hizmet-İş Sendikası olarak Bolu Belediye Başkanlığı önünde süresiz olarak Tanju Özcan’ın eylemlerini protesto etmeyi sürdüreceklerini dile getiren Çınar, “Belediyedeki görevlerindeki işlerine son verilen işçiler ekonomik olarak da oldukça zor durumdalar. Evine ekmek götürme derdinde olan işçilerin sadece siyasi görüşleri nedeniyle belediyedeki işinden atılmaları CHP zihniyetinin hangi noktada olduğunu göstermesi bakımından dikkat çekici. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimlerden önce söylediği ‘hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz’ şeklindeki sözünü kendisine hatırlatarak sözünde durmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

CHP’li Tanju Özcan'ın yerel seçimler öncesi kimseyi işten çıkarmayacağına dair vaat ettiği noter tasdikli belgede işte bu ifadelere yer verildi:

Seçim öncesi noter tasdikli söz veren CHP'li Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan, 22 Mart’ta Bolu 4.Noter’e giderek, belediye başkanı seçildiğinde hiç bir kimseyi işten çıkarmayacağına dair taahhütte bulunmuştu. Tanju Özcan imzalı taahhütnamede, “CHP Bolu Belediye Başkanı adayı olarak 31 Mart 2019 Tarihinde yapılacak seçimlerde Belediye Başkanı olarak seçildiğim taktirde, 19 Aralık 2018 tarihinde kamuoyunda verdiğim sözün gereği, Belediyemiz bünyesinde çalışan işçi arkadaşlarımın işten çıkartılmayacağını, keyfi olarak yer değiştirme yapılmayacağını beyan ve Taahhüt ederim.” ifadeleri dikkat çekiyor.

 

 

 

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 17:56
  1. Tanju Özcan
  2. Hizmet-İş Sendikası
  3. Bolu Belediye Başkanlığı
  4. Bolu Belediyesi

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