NBA'de 2026 All-Star heyecanı yaşanacak!

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı, yarın TSİ 01.00’de oynanacak. Şengün, geçen yılın ardından 2. kez All-Star maçında mücadele edecek.

Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, 14-16 Şubat tarihlerinde yeni formatla düzenlenecek.

Yeni formatta ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek. Milli oyuncu Alperen Şengün, Dünya Karması takımında yer alacak.

Üç takım 12'şer dakikalık maçlarda karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, 4. ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, geçen yılın ardından 2. kez All-Star maçında mücadele edecek.

2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu olan Alperen Şengün, üst üste 2. kez bu organizasyonda mücadele edecek ilk Türk oyuncu olacak.

2026 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferanslarında ilk 5'e seçilen isimler belli oldu.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'ine Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) seçilirken Antetokounmpo, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Batı Konferansı'nda ise Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ilk 5'e seçildi. Stephen Curry ve Shai Gilgeous-Alexander sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

LEBRON JAMES İLK 5'TE OLMAYACAK

NBA'de 21 yıldır All-Star ilk 5'lerine seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona erdi.

Diğer taraftan All-Star'da yedekler arasında yer alarak 22. kez sahaya çıkacak 41 yaşındaki ABD'li yıldız oyuncu, kendisine ait rekoru geliştirecek.

All-Star maçlarının yeni formatında ABD'li genç oyunculardan oluşan NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı ve ABD'li tecrübeli oyunculardan oluşan NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı olmak üzere iki ABD takımı ve bir Dünya Karması mücadele edecek.

NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı'nda Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson ve Tyrese Maxey yer aldı.

NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı'nda Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell ve Norman Powell bulunuyor.

Dünya Karması Takımı'nda ise Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Alperen Şengün, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns ve Victor Wembanyama yer aldı.

