  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soykırımın acı bilançosu: Gazze'de can kaybı 72 bin 61'e ulaştı! Yeşilay ‘Bırak Şimdi’ kampanyası başlattı Daha dün gece 30 noktayı bombalamışlardı... ABD'den flaş Suriye kararı! Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke... Emeklilere geri ödemesiz 14 bin TL nakit: Şartlar belli oldu Bir devrin sonu mu? Trabzonspor-Fenerbahçe sürprizi yaşandı! Akın Gürlek ilk mesajı vermişti: Sosyal medyada anonim devri bitiyor! Peki hangisi için zor geçer? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi deplasmanları kaldı?
Spor
8
Yeniakit Publisher
Arda Turan'ın hedefi baştan belli! Ortaya çıktı artık tek gayesi...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Arda Turan'ın hedefi baştan belli! Ortaya çıktı artık tek gayesi...

Ukrayna'da büyük işlerin altına imza atan Arda Turan hedefini net bir şekilde ortaya koydu.

#1
Foto - Arda Turan'ın hedefi baştan belli! Ortaya çıktı artık tek gayesi...

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna Ligi’nin yanı sıra UEFA Konferans Ligi’nde şampiyonluğu hedeflediklerini ifade ederek bunun spor tarihine geçecek bir başarı olduğunu söyledi.

#2
Foto - Arda Turan'ın hedefi baştan belli! Ortaya çıktı artık tek gayesi...

Shakthar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Arda Turan'ın hedefi baştan belli! Ortaya çıktı artık tek gayesi...

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle büyük zorluklar yaşadıklarını söyleyen Turan, hedeflerine de dikkat çekti.

#4
Foto - Arda Turan'ın hedefi baştan belli! Ortaya çıktı artık tek gayesi...

Ukrayna Ligi’nin yanı sıra UEFA Konferans Ligi’nde şampiyonluğu hedeflediklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

#5
Foto - Arda Turan'ın hedefi baştan belli! Ortaya çıktı artık tek gayesi...

Avrupa’da büyük hayallerimiz var. Konferans Ligi’ni kazanmayı hayal ediyoruz. Böyle bir dönemde kazanılacak Avrupa kupası sadece futbol değil, spor tarihine geçecek bir başarı olur. Oyuncularımız siren sesleri altında yaşıyor.

#6
Foto - Arda Turan'ın hedefi baştan belli! Ortaya çıktı artık tek gayesi...

Arda Turan, "Savaş şartlarında takımın fiziksel ve psikolojik toparlanmasını nasıl sağlıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Kulüp elinden geleni yapıyor ama 10–15 saatlik yolculuklardan sonra tamamen toparlanmak mümkün değil.

#7
Foto - Arda Turan'ın hedefi baştan belli! Ortaya çıktı artık tek gayesi...

Yine de yüzde 100 mücadeleyi ve asla pes etmemeyi bekliyorum. Hayatta her şey yolundayken ilerlemek kolaydır. Asıl mesele zor şartlarda devam edebilmektir." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest
Gündem

Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest

TRT programında ödül alan eski Microsoft mühendisi Ibtihal Abousaad, İsrail’le işbirliğine karşı yaptığı protesto nedeniyle işten çıkarıldığ..
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik
Gündem

Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik

Ece Üner’in canlı yayında asgari ücret ile Ramazan kolisi fiyatlarını farklı yıllar üzerinden kıyaslayarak yaptığı hesaplama sosyal medyada ..
Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı’nı karanfille karşılamıştı! Erdoğan, o öğrenciye bakın niçin "Takma kafana" dedi
Gündem

Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı’nı karanfille karşılamıştı! Erdoğan, o öğrenciye bakın niçin “Takma kafana” dedi

Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere dün Boğaziçi Üniversitesi'nde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir..
Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor
Gündem

Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor

İran'da bir meydanda toplanan kalabalık önünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sembolik olarak idam edildiği bir performans sergilendi. Elleri ..
İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! "Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız"
Dünya

İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! “Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Sert gücümüzü inşa etmeliyiz. Çünkü çağımızın geçerli para birimi bu. Saldırganlığı caydırabilecek durumd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23