Arda Turan'ın hedefi baştan belli! Ortaya çıktı artık tek gayesi...
Ukrayna'da büyük işlerin altına imza atan Arda Turan hedefini net bir şekilde ortaya koydu.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna Ligi’nin yanı sıra UEFA Konferans Ligi’nde şampiyonluğu hedeflediklerini ifade ederek bunun spor tarihine geçecek bir başarı olduğunu söyledi.
Shakthar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, açıklamalarda bulundu.
Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle büyük zorluklar yaşadıklarını söyleyen Turan, hedeflerine de dikkat çekti.
Ukrayna Ligi’nin yanı sıra UEFA Konferans Ligi’nde şampiyonluğu hedeflediklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:
Avrupa’da büyük hayallerimiz var. Konferans Ligi’ni kazanmayı hayal ediyoruz. Böyle bir dönemde kazanılacak Avrupa kupası sadece futbol değil, spor tarihine geçecek bir başarı olur. Oyuncularımız siren sesleri altında yaşıyor.
Arda Turan, "Savaş şartlarında takımın fiziksel ve psikolojik toparlanmasını nasıl sağlıyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, "Kulüp elinden geleni yapıyor ama 10–15 saatlik yolculuklardan sonra tamamen toparlanmak mümkün değil.
Yine de yüzde 100 mücadeleyi ve asla pes etmemeyi bekliyorum. Hayatta her şey yolundayken ilerlemek kolaydır. Asıl mesele zor şartlarda devam edebilmektir." diye konuştu.
