Çin şimdi de doğum oranlarını artırmak için...

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, doğum destek sisteminin güçlendirileceğini, çocuk yetiştirme ve eğitim sürecinde ailelerin üzerindeki yükün azaltılacağını ve ebeveynlik izni yapısının iyileştirileceğini bildirdi.

Jinping, Çin'de doğum oranını istikrara kavuşturma hedefini belirledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, " Qiushi " dergisinde yayımlanan bir makalesinde, Çinli yetkililerin demografik zorluklar karşısında doğum oranını istikrara kavuşturmak için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Çin lideri, "Evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda proaktif bir yaklaşımı teşvik etmeli ve doğum oranını istikrara kavuşturmak için çaba göstermeliyiz." dedi.

Jinping, söz konusu somut önlemler arasında doğum destek sisteminin güçlendirilmesi, doğum ve eğitim sürecinde aileler üzerindeki yükün azaltılması ve ebeveyn izni yapısının iyileştirilmesinin yer aldığını kaydetti.

Son yıllarda Çinli yetkililer, doğum oranını artırmak ve yaşlıların satın alma gücünden yararlanmayı amaçlayan "gümüş ekonomi"yi geliştirmek için sürekli olarak önlemler geliştiriyor. Hükümet, çocuk bakımını genişletiyor, çocuk dostu bir sosyal ortam oluşturmaya çalışıyor ve eğitim, konut ve istihdam alanlarında vatandaşlara verilen desteği güçlendiriyor.

2022 yılında Çin nüfusu 60 yıl sonra ilk kez azalmaya başladı ve 850 bin kişi azaldı. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında bu rakam sırasıyla 2,08 milyon, 1,39 milyon ve 3,39 milyon azaldı.