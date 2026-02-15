Peki hangisi için zor geçer? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi deplasmanları kaldı?
Trabzon'dan 3 puanla dönen Fenerbahçe'nin önümüzdeki süreçte Galatasaray'a oranla daha az deplasmanı kaldı. Peki iki takımın dış saha fikstürü nasıl?
Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Süper Lig'de çıkacağı deplasman maçları şu şekilde sıralanıyor:
Antalyaspor Karagümrük Kayserispor Galatasaray Konyaspor
Sarı-Lacivertliler'in kalan deplasman fikstüründe en ilgi çekici karşılaşma kesinlikle Galatasaray derbisi...
CİM-BOM NE DURUMDA? Liderliğini sürdüren Galatasaray'ın kalan dış saha mücadeleleri şöyle: Konyaspor Beşiktaş Göztepe Trabzonspor Gençlerbirliği Samsunspor Kasımpaşa
Sarı-Kırmızılılar'ın deplasman fikstüründe Beşiktaş ve Trabzonspor derbileri bulunuyor. Cim-Bom'un, Fenerbahçe'ye oranla daha yoğun bir mesaisi olacak.
Genel olarak futbolda deplasmanlar daha zorlu görülür. Fakat iç sahada yaşanabilecek kayıplar, şampiyonluk yarışında çok daha ağır yaralar açabiliyor. Bu sebeple kalan haftalarda hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin pek hata yapma şansı yok... İki takım arasında sadece 3 puan var.
