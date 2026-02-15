  • İSTANBUL
Spor
7
Yeniakit Publisher
Peki hangisi için zor geçer? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi deplasmanları kaldı?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Peki hangisi için zor geçer? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi deplasmanları kaldı?

Trabzon'dan 3 puanla dönen Fenerbahçe'nin önümüzdeki süreçte Galatasaray'a oranla daha az deplasmanı kaldı. Peki iki takımın dış saha fikstürü nasıl?

#1
Foto - Peki hangisi için zor geçer? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi deplasmanları kaldı?

Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Süper Lig'de çıkacağı deplasman maçları şu şekilde sıralanıyor:

#2
Foto - Peki hangisi için zor geçer? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi deplasmanları kaldı?

Antalyaspor Karagümrük Kayserispor Galatasaray Konyaspor

#3
Foto - Peki hangisi için zor geçer? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi deplasmanları kaldı?

Sarı-Lacivertliler'in kalan deplasman fikstüründe en ilgi çekici karşılaşma kesinlikle Galatasaray derbisi...

#4
Foto - Peki hangisi için zor geçer? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi deplasmanları kaldı?

CİM-BOM NE DURUMDA? Liderliğini sürdüren Galatasaray'ın kalan dış saha mücadeleleri şöyle: Konyaspor Beşiktaş Göztepe Trabzonspor Gençlerbirliği Samsunspor Kasımpaşa

#5
Foto - Peki hangisi için zor geçer? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi deplasmanları kaldı?

Sarı-Kırmızılılar'ın deplasman fikstüründe Beşiktaş ve Trabzonspor derbileri bulunuyor. Cim-Bom'un, Fenerbahçe'ye oranla daha yoğun bir mesaisi olacak.

#6
Foto - Peki hangisi için zor geçer? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi deplasmanları kaldı?

Genel olarak futbolda deplasmanlar daha zorlu görülür. Fakat iç sahada yaşanabilecek kayıplar, şampiyonluk yarışında çok daha ağır yaralar açabiliyor. Bu sebeple kalan haftalarda hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin pek hata yapma şansı yok... İki takım arasında sadece 3 puan var.

