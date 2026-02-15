Peki hangisi için zor geçer? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hangi deplasmanları kaldı?

Genel olarak futbolda deplasmanlar daha zorlu görülür. Fakat iç sahada yaşanabilecek kayıplar, şampiyonluk yarışında çok daha ağır yaralar açabiliyor. Bu sebeple kalan haftalarda hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin pek hata yapma şansı yok... İki takım arasında sadece 3 puan var.