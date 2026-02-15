  • İSTANBUL
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Sigara konusunda ailemizde her daim bir tartışma bütünü olur ve hala içenler içmeye devam eder maalesef.

#1
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Sigaranın yalnızca içeni değil, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesi etkileyen ciddi bir sağlık tehdidi olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fadime Tülücü, sigarayı bırakmanın güçlü bir iradenin yanında profesyonel destek gerektiren bir tedavi süreci olduğunu vurguluyor.

#2
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fadime Tülücü, sigaranın sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek sigaranın masum bir alışkanlık değil, kronik ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir hastalık olduğunu vurguluyor. Sigaranın içinde yedi binden fazla kimyasal madde bulunduğunu ve bunların en az 81’inin kansere neden olduğunu belirten Tülücü, "Sigarayı deneyen her üç çocuktan biri bağımlı hale geliyor" açıklaması yaptı.

#3
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Bireyler arasındaki genetik farklılıkların bağımlılık derecesinden hastalık riskine kadar birçok etkide belirleyici olabildiğini de ekledi.

#4
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Doç. Dr. Tülücü, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her gün yaklaşık 14 bin, her yıl ise 5,5 milyon insan sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Uzmanlar, bu sayının 2030 yılına kadar yılda 8,5 milyona ulaşacağını öngörüyor" dedi.

#5
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Sigaranın başta akciğer olmak üzere tüm organlarda kalıcı hasara yol açtığını belirten Doç. Dr. Tülücü, KOAH, akciğer kanseri ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa neden olduğunu ifade etti. Sigaranın damarları daraltarak kalp krizi riskini artırdığını, bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudu enfeksiyonlara karşı savunmasız bıraktığını vurgulayan Tülücü, uzun süreli kullanımın yaşam kalitesini belirgin şekilde düşürdüğünü söyledi.

#6
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Pasif içiciliğin en az aktif içicilik kadar tehlikeli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tülücü, özellikle sigara içilen ortamlarda büyüyen çocuklarda bronşit, zatürre ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının daha sık görüldüğünü belirtti.

#7
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Bu maruziyetin çocukların akciğer gelişimini yavaşlatabileceğini ve akciğer kapasitesinde azalmaya yol açabileceğini ifade etti.

#8
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Pasif sigara dumanına maruz kalan erişkinlerde akciğer kanseri riskinin yüzde 21, kalp ve damar hastalıkları riskinin ise yüzde 27 oranında arttığını vurgulayan Doç. Dr. Fadime Tülücü, uzun yıllar süren maruziyette bu risklerin iki katına kadar çıkabileceğini belirtti. Kadınlarda pasif içiciliğe bağlı meme kanseri riskinin yüzde 70 oranında yükseldiğini, genel ölüm riskinin ise 2 ila 10 kat arttığını da sözlerine ekledi.

#9
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Gebelik döneminde sigara kullanımı ya da çocukların sigara dumanına maruz kalmasının büyüme geriliği ve boy kısalığı gibi gelişimsel sorunlara yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Tülücü, sigaranın nörotoksik etkilerinin öğrenme güçlüğü, hafıza problemleri ve gençlerde okul başarısında düşüş gibi sonuçlara neden olabileceğini dile getirdi. İleri yaşlarda ise bu etkilerin demans ve Alzheimer riskini artırabileceğini vurguladı.

#10
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Sigara bırakma sürecinde "istek, destek ve tedavi" unsurlarının hayati önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Tülücü, her 10 kişiden 7’sinin sigarayı bırakmak istediğini ancak yalnızca yüzde 40’ının bunu başarıyla gerçekleştirebildiğini ifade etti. Sigarayı bırakmak isteyen bireylerin mutlaka doktor kontrolünde bir tedavi süreci yürütmesi gerektiğini vurgulayan Tülücü, tekrar başlama riskinin yüksek olduğunu ve bu nedenle düzenli takibin şart olduğunu söyledi.

#11
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

En etkili sonuçların ise ilaç tedavisi ile davranışsal terapi yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla elde edildiğini belirtti.

#12
Foto - Sigaranın yalnızca içeni değil dedi ve... Artık bu çağrılara kulak verme zamanı olsa keşke...

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden kurulan Sigarayı Bırakma Polikliniği’nin bu yönüyle önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayan Doç. Dr. Tülücü, bırakılan her sigaranın daha sağlıklı bir yaşamın başlangıcı olduğunu vurgulayarak sigara kullanan herkesi profesyonel destek almaya çağırdı.

