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Eklem hareket bozukluklarının tedavisine yerli cihaz

Kayseri'de ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Mustafa Deveci ve ekibince yerli imkanlarla geliştirilen "parmak kontraktürü açma cihazı", eklem hareket bozukluklarında kapalı yöntemle yaklaşık bir ayda tedavisağlıyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 13:11
Eklem hareket bozukluklarının tedavisine yerli cihaz

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Mustafa Deveci ve ekibinin, parmaklardaki eklem hareket bozukluklarının tedavisi için geliştirdiği "parmak kontraktürü açma cihazı", kapalı yöntemle yaklaşık bir ayda tedavi imkanı sağlıyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark AŞ iş birliğiyle düzenlenen "Benim İşim Girişim" yarışmasında birincilik elde eden parmak kontraktürü açma cihazı, parmaklardaki eklem hareket bozukluklarının tedavisinde başarılı sonuçlar veriyor.

Dr. Mustafa Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıllık hekim olduğunu ve uzun yıllardır el ameliyatlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Geliştirdikleri parmak kontraktürü açma cihazı için ciddi yatırım yaptıklarını aktaran Deveci, maaşının yüzde 50'sini Ar-Ge'ye ayırdığını anlattı.

El ameliyatlarında zor anlar yaşandığını belirten Deveci, geliştirdikleri yerli cihazın özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Parmakların eklem hareket açıklığının yeteri kadar sağlanamadığı, bükük kaldığı ya da dümdüz kaldığı, bükülemediği, bükükken de açılamayan hastalıklar (kontraktür) vardır. Bunlara cerrahi işlemler yapıyoruz. Dünyada da rutin işlem açık cerrahidir. Fakat bu cerrahi işlemlerin başarı oranı yüzde 8-10 arasında değişmekte, 3-6 ay sonrasında hastanın ameliyat öncesi haline dönme oranı oldukça yüksektir. Acaba bu durumu açık ameliyatsız nasıl çözeriz diye düşündük. 10 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından hayal ettiğimiz ürünün Erciyes Teknopark bünyesinde 3 boyutlu modellemelerini yaptık. Daha sonra prototipini ürettik. 2-3 hastada da uyguladık. Oldukça iyi sonuçlar elde ettik. Şu an yüzdeye vurmak için hasta sayımız yetersiz. Bilimsel veri olması için en az 15-20 hastada çalışma yapmamız lazım ancak uygulama yaptığımız 3 hastada yüzde 100 başarı sağladık."

Parmak kontraktürü açma cihazı öncesinde hastaya lokal anestezi uygulandığını ifade eden Deveci, "Açık cerrahi ameliyatlarında anesteziye ait komplikasyonlar, enfeksiyon, yara yeri problemleri ve cilt dokusu yetmediği durumlarda başka yerden deri yaması alınması ihtiyacı olabilmektedir. Bizim sistemimizde ise tamamen lokal anestezi yapılmakta. Operasyon 5-10 dakika sürmektedir. Sadece çivilerin girdiği yerlerde bir cerrahi işlemimiz oluyor." diye konuştu.

"Hasta memnuniyeti oldukça yüksek"

Deveci, geliştirilen ürünün ulusal ve uluslararası patent başvurularının yapıldığını, ürünün devlet ödemeleri kapsamında olduğunu belirtti

Tedavi ile ilgili bilgiler veren Deveci, şöyle devam etti:

"Cihaz vücuda yerleştirildikten sonra günlük 3 derecelik düzeltmeler yapıyoruz. Toplam vücutta kalma süresi uzatmalarıyla birlikte 1 aydır. 25 gün düzeltme, 5 gün de bekleme süresi. İlk vakamız 2 taraflı bir hastaydı. Bir tarafına uyguladık. Diğer tarafı için de bir süre ara vermek istedik. Hastanın 15 yıllık kontraktürü vardı. Israrla 'hocam diğer tarafını da yapar mısınız' dedi. Diğer tarafı da yaptık ve fiksatör şu an hastanın parmağında bulunmakta. Yaklaşık 10 gün sonra da diğer tarafı çıkartacağız. Hastamızın memnuniyeti oldukça yüksek."

Biyomedikal mühendisi Mehmet Özcan ise şirketlerini Erciyes Teknopark'ta geçen yıl kurduklarını, bu süreçte parmak kontraktürü açma cihazının yapım aşamasının daha başarılı bir şekilde ilerlediğini aktardı.

Özcan, projenin başarısında ORAN ve Erciyes Teknopark ekibinin çok ciddi bir çalışması olduğunu, projesi olan kişilerin hayallerinin peşinden gidip asla pes etmemesi gerektiğini kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 13:11
  1. Eğri eklem
  2. eklem tedavisi
  3. yerli cihaz
  4. Anadolu Ajansı

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