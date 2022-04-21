Eklem ağrılarına son veren 5 yöntem: Doğal ve bitkisel ağrı kesiciler

Vücutta iskelet sistemini oluşturan kemiklerin birbirine bağlandığı kısımlar, genellikle eklem olarak adlandırılır. Eklemler, vücutta bulunan kemiklerin düzgün bir şekilde hareket etmesini sağlar. Eklemlerin etrafı, tendon, bağ, doku, kıkırdak ve kaslarla çevrilidir. Bu yapıların herhangi birinde yanma ya da ağrı olması sonucunda eklem ağrıları meydana gelebilir.

Eklem ağrıları sebepleri nelerdir?

Eklem ağrıları, pek çok sebepten kaynaklanabilir. Obeziteler, yaralanmalar, kazalar, bazı hastalıklar, ters hareket gibi pek çok sorun eklem ağrısına yol açabilir. Az da olsa psikolojik sebeplerden dolayı da eklem ağrıları ortaya çıkabilir.



Eklem ağrıları, yaşlı insanlarda daha sık görülen bir sağlık sorunudur. İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan eklem ağrıları, genellikle kıkırdak gücünün bitmesi, eklem sıvısının azalması ya da bitmesi sonucunda meydana gelir. Günlük aktivitelerde vücut, dengeyi eklemlerden alır. Eklemlerde oluşan ağrılar, günlük aktivitelerin yapılmasını önemli ölçüde engeller. Eklem ağrıları iş yaşamını da olumsuz etkiler.

Kemik ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? eklem ağrıları için doğal çözüm önerileri...

Kemik ağrılarına ne iyi gelir?

1-Kemik ağrıları için uygulanabilecek ilk yöntem tabi ki de masajdır. Uygun ortamda doğru yöntem ile uygulanan masaj ile kemik ağrılarına rahatlama sağlanabilir. Bunun için bir takım bitkisel yağlar kullanılmalıdır. Ceviz yağı, Hint yağı, Hindistan cevizi yağı ya da at kestanesi yağı masaj için uygundur. Bu bitkisel yağlar sayesinde kemiklerdeki kan dolaşımı hızlanır. Bundan dolayı da kemik ağrıları çeken insanda rahatlama olur.

2- Diğer yöntem ise egzersiz yapmaktır. Kemik ağrısına ne iyi gelir denildiğinde ilk akla gelen aslında bu yöntem olmalıdır. Çünkü spor yapmayan yani hareketsiz kalmış kemiklerin ağrı yapması olasıdır. Bunun için basitten başlanması gereklidir. Kısa mesafe olarak düzenli yürüyüşe çıkılarak bu metoda başlanabilir. Yüzmek de bir diğer en etkili ağrı geçirici yöntem olarak bilinmektedir. Hafiften başlayarak her gün düzenli olarak yüzülmesi gerekir. Bu şekilde de kemik ağrıları hafifletilebilir.



3-Zencefil bir çeşit ağrı kesicidir. Tabi ki doğal olmasından dolayı çok sık tercih edilir. Bir bardak zencefil çayını her gün tüketmek bu ağrılara neden olan sorunu hafifletebilir. Bu yüzden de sık sık içmek iyi gelebilir. Zencefil çayı içerisinde bir miktar bal ve limon ilave dilebilir. Bal ve limon eklendiğinde kemik ağrılarına neden olan zararlı atılar vücuttan sağlıklı bir şekilde atılabilir.



4-Çınar yaprağı da daha önce kür yapılarak kullanılmış ve etkili olduğu gözlemlenmiş. Çınar yaprağının doğrudan kemik ağrısı yaşanan yere sürülmesi iyi bir seçenek değildir. Öncelikle çınar yaprağı belirli bir süre sıcak suyun içerisinde bekletilmelidir. Sıcak suyun içerisinde bir süre dinlenen yaprak tene temas edecek şekilde uygulanmalıdır. Tabi ki de temas edecek alanın temiz ve kirden arınmış olması da önemlidir. Hatta kılların olmaması tedaviyi daha da etkili kılabilir. Bir miktar sürüldükten sonra kemik ağrısının geçmesi oldukça muhtemeldir.

5- Eklem ağrısı için kür tarifi

Ayurveda tedavisi olarak da bilinen zerdeçal kas ve eklem ağrılarını çok iyi gelir. Anti-enflamatuar özelliğinin yanı sıra antioksidan olarak da ağrı gidericidir.

Malzemeler

-Yarım tatlı kaşığı zerdeçal

-2 su bardağı içme suyu

Yapılışı

Suyun içine zerdeçalı koyun ve kısık ateşte ısınmaya bırakın. Bir taşım kaynayınca ocaktan alın.

6-7 dakika kadar demlendikten sonra sabah ve akşam 1 bardak için.