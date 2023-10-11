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Yerel Ekipleri şoke eden görüntü! Evden cephanelik çıktı
Yerel

Ekipleri şoke eden görüntü! Evden cephanelik çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 13:15:00 -
Ekipleri şoke eden görüntü! Evden cephanelik çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığına geçit vermezken, bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı (silah imalatı ve satışı) yapan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Nazilli’de A.T. isimli şüpheli şahsın ait ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 10 adet 9 mm çapında tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 12 adet şarjör, 60 adet tabanca/av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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