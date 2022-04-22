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Yerel Ekipleri arayıp "ormana düştüm" dedi! Ekipler kurtardı
Yerel

Ekipleri arayıp "ormana düştüm" dedi! Ekipler kurtardı

Kuşadası'nda yol kenarından ormanlık alana düştüğünü söyleyen adam, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sayesinde kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 06:56:00 -
Ekipleri arayıp "ormana düştüm" dedi! Ekipler kurtardı

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 112 acil çağrı merkezini arayan H.O., Kirazlı yolu üzerinde ormanlık alanda uçurumdan aşağıya düştüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yol kenarından yaklaşık 25 metre uçuruma düşen H.O., itfaiye ve polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası düştüğü yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan H.O., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve Jandarma ekipleri H.O.'nun oraya nasıl düştüğünü araştırdığı esnada yaklaşık 1 kilometre ileride terk edilmiş vaziyette 09 ACB 474 plakalı bir motosiklet bulundu.

Kaza yaptığı ve H.O.'ya ait olduğu düşünülen motorun oraya nasıl götürüldüğü araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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