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Yerel Ekipler kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu
Yerel

Ekipler kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan çukura düşen yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kuyuya inilerek kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 16:04:00 -
Ekipler kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde 13 metre derinlikteki çukura düşen yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kuyuya inilerek kurtarıldı.

Olay sabah saatlerinde Vali Mithatbey Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin bahçesinde bulunan çukurdan yavru köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre de olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İpekyolu İtfaiye Grup amirliğine bağlı ekipler, iple kuyuya inerek köpeklere ulaştı.

 

Yarım saatlik çalışmayla kurtarıldılar

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak yukarı çıkartılan yavru köpekler, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Çevredeki vatandaşlar da İtfaiye erlerine titiz çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

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