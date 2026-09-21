Ekinlerin yerini ördekler aldı: Amik Ovası'ndaki tarım arazileri 9 aydır su altında

Hatay'ın Amik Ovası'nda kış aylarında etkili olan yağışların ardından su altında kalan binlerce dönüm tarım arazisinden sular, aradan geçen 9 aya rağmen çekilmedi. Ekim yapılamayan arazilerde ekin yerine ördekler ve göçmen kuşlar görülüyor; çiftçiler kanalların temizlenerek bölgedeki suyun tahliye edilmesini ve kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyor.

Meteoroloji verilerine göre 2025, Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmişti. 2026'nın Ocak ve Şubat aylarında ise kentte etkili olan şiddetli sağanaklar özellikle tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı. Antakya'nın Aşağıoba Mahallesi'nde dere yataklarının taşması sonucu tarım arazileriyle birlikte bazı evler de su altında kalmıştı.

Geçen yıl aynı dönemde hasat yapılan arazilerin üzerinde bu yıl göçmen kuşlar uçuyor.

"Yaklaşık 4 bin dönüm tarım arazisi su altında"

Geçimini hayvancılık ve çiftçilikle sağlayan Mustafa Kaplan, arazilerin su altında kalması nedeniyle ekim yapamadıklarını ve çiftçilerin olumsuz etkilendiğini söyledi. Kaplan, taşkının 2025'in Kasım ve Aralık aylarındaki yağışların ardından meydana geldiğini, o tarihten bu yana suların çekilmediğini anlattı.

Her yıl kışın su altında kalan arazilerde kış geçtikten sonra suların çekildiğini, bu kez öyle olmadığını dile getiren Kaplan, "Ne yazık ki bu su yüzünden yazın da ürünümüzü ekemedik, kışın da ürünümüzü ekemedik. Önümüzdeki kış da bu su nedeniyle ürünümüzü ekemeyeceğiz" dedi.

Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü: "Normalde yaz aylarında sular çekilirdi ama bu yaz hiç çekilmedi. Bu kış da çekilmeyecek gibi görünüyor. Artık burası kaplumbağaların ve kuşların yaşam alanına dönüştü. Kendi tarım arazilerimizde artık işlem yapamaz hale geldik. Aralık ayından beri bu tarım arazileri su içerisinde ve yaklaşık 4 bin dönüm tarım arazisi su altında. Kışın ise bu rakam daha da artıyor; 10 bin, 15 bin dönüm tarım arazisi su altında kalıyor."

"Geçen sene bu zamanlarda ben burada ekim yapıyordum"

Celal Deveci de geçen yıl ekim yaptığı arazide şimdi suların ve göçmen kuşların bulunduğunu söyledi. Deveci bölgenin geçmişini şöyle anlattı: "Burası eskiden Amik Gölü'ydü ve buralar eskiden sazlıktı. Araziye dönüştükten sonra herkes küçük tarlalarla geçimini sağlıyordu. Şimdi bu sular geldikten sonra milletin hayatını olumsuz etkiledi ve tarlalarını kullanamıyorlar."

Suyun köyün içine kadar girdiğini, yapılan setlerin fayda etmediğini ve kanalların zamanında temizlenmediğini söyleyen Deveci, arazinin son halini şu sözlerle aktardı: "Geçen sene bu zamanlarda ben burada ekim yapıyordum. Herkes tarlalarını ekiyordu, ben de gelip ekim yapıyordum. Şu anda ise sular var, ördekler var. Bakıyorsunuz, her tarafı kamış kaplamış."