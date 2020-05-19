Ekinci Kadir Gecesini kutladı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yayımladığı mesajında İslam aleminin Kadir Gecesini kutladı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ekinci, mesajında, “Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Allah’ın bin aydan daha hayırlı kıldığı, sema kapılarının açıldığı, açılan ellerin geri çevrilmediği, dua ve tövbelerin kabul edildiği, tan yeri ağarana kadar bütün meleklerin yeryüzüne indiği mübarek Kadir Gecesine ulaşmanın derin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu gecenin kıymeti saymakla tükenmeyecek ölçüye ulaşmaktadır. Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kur-an’ın peygamberimize niyaz olmasıdır. Bizleri bir kutsal ayın kutsal bir gecesine kavuşturan rabbimize şükürler olsun. Bu gecenin açlıkla, yoksullukla, savaşla ve başka belalarla uğraşan bütün insanların huzur ve mutluluğa erişmesine vesile olmasını diliyorum. Kadir Gecesi, günahlardan arınmış yeni bir hayat için ilahi fırsattır. Kadir Gecesin kadrini bilerek değerlendirmeli, affedici olan, affetmeyi seven yüce Allah’tan af dilemeli ve bol dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Başta Viranşehir halkı olmak üzere tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesini kutlar, bu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilik, güzellik ve hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.