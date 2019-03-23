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Ekinci çalışmalarına tam hız devam ediyor

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Sağlık Caddesi, Zafer Mahallesi ve Çöşnük Mahallesinde seçim çalışmalarına devam etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:01
Ekinci çalışmalarına tam hız devam ediyor

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Sağlık Caddesi, Zafer Mahallesi ve Çöşnük Mahallesinde seçim çalışmalarına devam etti. Ekinci, ’Sizlerin oyunu isterken Cumhurbaşkanımız diyorlar ama sizlerin sıkıntıları ortaya çıkınca “beka” diyorlar. Vatandaşımız sıkıntı çekiyor ama siz niye bir gün olsun sıkıntı çekmiyorsunuz" dedi.


Çöşnük Semt Pazarı’nda konuşan Ekinci, “Burada bu güzel Cumartesi gününde insanımızın sıkıntılarının hep aynı olduğunu görüyoruz. Evde çantasını alan poşetini cebine koyan insan gelip pazarda maalesef boş poşetlerle geri dönüyor. Fiyatlar o kadar can yakıcı ki gerçekten taşıyacak bir şey yok. Elindeki imkanlar ile çocuklarının karnını doyurabilmek için uğraşıyor. Herkesin bu isyanı bu derdi ekonomik krizin durumu ama maalesef bütün bunlar varken hiçbir şey yokmuş gibi her şeyi güllük gülistanlık gösterenlere soruyorum. Esnafın sesini duymuyorlar mı? Esnaf ile hiç buluşmuyorlar mı? Yaptıkları konuşma sadece “rekor kıracağız” ve “beka” edebiyatı. Yazıktır, günahtır” diye ifade etti.


Sandık irade meselesidir diye ifade eden Ali Ekinci, “İnsanımızın kendi iradelerine sahip çıkmasını temenni ediyorum. Yeter artık kendimiz için biraz mücadele verelim. İrademize sahip çıkalım ki birileri bizi duysun şikayetlerimizi dinlesin ve olması gerekeni de yapsın. Eğer yapılmıyorsa itibara alınmıyorsa gerçekte ilgi alaka gösterilmiyorsa elini vicdanına koysun ve geri çekilsin. Yapacak birileri çıkar bu memleket hiçbir zaman sahipsiz değildir. Sizlerin oyunu isterken Cumhurbaşkanımız diyorlar ama sizlerin sıkıntıları ortaya çıkınca “beka” diyorlar. Vatandaşımız sıkıntı çekiyor ama siz niye bir gün olsun sıkıntı çekmiyorsunuz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:01
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