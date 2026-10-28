Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aylık ve yıllık enflasyon beklentisi kaç oldu? TÜİK tarihi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Açıklanacak rakamlar, fiyatlardaki son durumu ortaya koyarken yıl sonu enflasyon beklentileri açısından da önem taşıyor.

Özellikle emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam hesabını takip eden vatandaşlar, ekim ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Ekonomistlerin tahminleri açıklanırken gözler TÜİK'in yayımlayacağı resmi verilere çevrildi.

EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in veri yayımlama takvimine göre ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak. Aynı gün yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verileri de yayımlanacak.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ekim ayında fiyatların bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre nasıl değiştiği belli olacak. Sonuçlar, ekonomi gündeminin yanı sıra maaş artışlarına ilişkin hesaplamalarda da yakından izlenecek.

EKONOMİSTLERİN EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU?

AA Finans tarafından 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ankete göre ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı.

Tahminler yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişirken beklenti ortalamasının gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun da gerilemesi öngörülüyor.

CNBC-e tarafından yapılan ayrı ankette ise ekim ayı aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,26 olarak ölçüldü. İki anketteki tahminler, ekonomistlerin ekim ayında aylık fiyat artışının devam etmesini beklediğini gösteriyor.

Ancak bu oranların tahmin olduğu unutulmamalı. Kesin rakamlar, TÜİK'in 3 Kasım'da açıklayacağı verilerle belli olacak.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre tüketici fiyat endeksi, eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 29,73, yılın başından itibaren değişim ise yüzde 24,32 olarak kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,49 oldu.

Ekim ayı sonuçları, fiyat artışlarının hızına ilişkin yeni bir gösterge sunacak. Aylık enflasyonun beklentilerin altında veya üzerinde gelmesi, piyasalardaki değerlendirmeleri ve yıl sonu tahminlerini etkileyebilecek.

EKİM AYI ENFLASYONU EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINI ETKİLER Mİ?

Enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarına ilişkin zam hesaplamalarında önemli bir yere sahip. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zamda altı aylık enflasyon değişimi belirleyici olacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise toplu sözleşme hükümleriyle enflasyon farkı birlikte dikkate alınacak. Bu nedenle ekim ayı enflasyonunun açıklanması, 2027 ocak dönemi için yapılacak hesaplamalarda önemli bir aşama olacak.

Bununla birlikte ekim ayı verisi tek başına kesin zam oranını göstermeyecek. Ocak ayında uygulanacak artışların hesaplanabilmesi için yılın son ayına ilişkin enflasyon verisinin de açıklanması gerekecek.

KASIM AYINDA GÖZLER TÜİK'İN AÇIKLAYACAĞI RAKAMLARDA

Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistlerin beklentileri aylık enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde gerçekleşebileceğine işaret ederken kesin sonuç TÜİK'in açıklamasıyla netleşecek.

Vatandaşlar, açıklanacak verileri TÜİK'in resmî internet sitesi üzerinden takip edebilecek. Enflasyon rakamlarının ardından 2027 ocak emekli ve memur zammına ilişkin hesaplamalar da yeniden gündeme gelecek.