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Spor Eintracht Frankfurt, Olympiakos'u gole boğdu
Spor

Eintracht Frankfurt, Olympiakos'u gole boğdu

Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu 3. maçında Eintracht Frankfurt sahasında Olympiakos'u 3-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 02:12:00 -
Eintracht Frankfurt, Olympiakos'u gole boğdu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe'nin rakipleri Eintracht Frankfurt ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Eintracht Frankfurt 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada Frankfurt, 26'da Borre'nin penaltısıyla öne geçerken Olympiakos da aynı şekilde 30'da El-Arabi'nin golüyle eşitliği sağladı. Frankfurt, ilk yarının son anlarında 45+3'te Toure'nin golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Alman ekibi, Kamada'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Eintracht Frankfurt sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 7 puana yükseldi ve Olympiakos'un üzerine çıkarak liderlik koltuğuna oturdu. Olympiakos ise 6 puanda kalarak ikinci sıraya yerleşti.

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